Khám sức khỏe toàn dân ở Vĩnh Long: Tỷ lệ bệnh tim mạch, chuyển hóa cao nhất

Chiều 9.11, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Vĩnh Long đã thực hiện khám sức khỏe cho 99,99% dân số toàn tỉnh ảnh: nam long

Theo Sở Y tế Vĩnh Long, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình sức khỏe người dân, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục và cung cấp dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách y tế của địa phương.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 8.11, toàn tỉnh đã ghi nhận 3.379.136/3.379.606 người khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ bao phủ 99,99%. Trong đó, 2.373.246 người được khám sàng lọc miễn phí, chiếm 70,23%; 1.005.890 người được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, chiếm 29,76%.

Tỷ lệ các nhóm bệnh thường gặp qua khám sức khỏe toàn dân Ảnh: chụp màn hình

Dữ liệu khám sức khỏe cho thấy nhóm bệnh tim mạch, chuyển hóa là vấn đề nổi bật, chiếm hơn 30,5% dân số trưởng thành; các nhóm bệnh thường gặp khác gồm bệnh cơ xương khớp, bệnh về mắt, bệnh gan - mật và rối loạn tâm thần, hành vi chiếm tỷ trọng cao trong dân số.

Đại diện xã Càng Long chia sẻ kinh nghiệm khi là đơn vị về đích đầu tiên (ngày 16.10) trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân Ảnh: nam long

Một số bệnh và vấn đề sức khỏe cần tiếp tục quan tâm gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận, viêm gan, bệnh lao và suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi. Các số liệu này phản ánh kết quả ghi nhận qua hoạt động khám, sàng lọc; cần được tiếp tục chuẩn hóa, đối chiếu và phân tích theo nhóm tuổi, địa bàn và tiêu chí chuyên môn trước khi sử dụng như ước tính dịch tễ đại diện cho toàn dân.

6 đơn vị cấp xã có tỷ lệ khám chữa bệnh cao Ảnh: chụp màn hình

Trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tham mưu triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng thường xuyên, liên tục, có trọng tâm và phù hợp với nhóm nguy cơ. Trọng tâm là tăng cường phát hiện sớm, quản lý các bệnh không lây nhiễm; củng cố năng lực y tế cơ sở; bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và khai thác dữ liệu sức khỏe phục vụ quản lý, điều hành.

Ngành y tế Vĩnh Long cũng định hướng tiếp tục hoàn thiện kho dữ liệu y tế, bản đồ sức khỏe và bản đồ dịch tễ theo địa bàn; tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội và hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.