Chó dại vô chủ tấn công và cắn 9 người ở Vĩnh Long

Ngày 8.11, tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long) cho biết đơn vị vừa có báo cáo về vụ một con chó dại tấn công 9 người tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long về việc có 8 người dân đến trung tâm tiêm ngừa phòng bệnh dại. Cả 8 người này ở ấp Phú Thành, xã Giao Long, bị một con chó vô chủ tấn công và cắn.

9 người ở Vĩnh Long bị chó dại tấn công ẢNH MINH HOẠ BẰNG AI

Tiếp nhận thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X, phòng chuyên môn phối hợp địa phương tiến hành xác minh. Qua điều tra dịch tễ ghi nhận, từ ngày 30.10 đến ngày 2.11 có 9 người bị một con chó vô chủ có biểu hiện hung dữ tấn công và cắn.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã phối hợp chính quyền địa phương bắt giữ con chó. Đến chiều 2.11, con chó chết.

Cùng ngày (2.11), Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành lấy mẫu đầu chó gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm phát hiện vi rút bệnh dại (Rabies virus) trên mẫu bệnh phẩm.

Sau đó, cơ quan chức năng đã hướng dẫn tiêu hủy chó mắc bệnh chết; theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo tại xã Giao Long.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã tuyên truyền đến người nuôi chó, mèo trên địa bàn xã này theo dõi sức khỏe đàn chó, mèo nuôi. Trường hợp, phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường cần khai báo ngay với chính quyền địa phương và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X để kịp thời xử lý.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Long đã hướng dẫn gia đình có người bị chó dại cắn đến cơ sở y tế để được hướng dẫn, điều trị theo quy định của cơ quan y tế.

Hiện cơ sở y tế đã tiêm huyết thanh kháng dại và điều trị theo lịch trình cho 8/9 người, còn 1 người chính quyền địa phương đang vận động để phối hợp hướng dẫn phòng và trị bệnh.