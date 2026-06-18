Ngày 18.6, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai (thành phố Đồng Nai), trung tâm này vừa ghi nhận chó dại cắn liên tiếp 12 người, trong đó có 5 trẻ em xảy ra ở phường Hố Nai.

Trước đó, qua giám sát tại các cơ sở tiêm vắc xin phòng dại trên địa bàn, CDC Đồng Nai đã phát hiện 2 trường hợp cùng khai báo bị một con chó cắn tại khu phố Lộ Đức, phường Hố Nai.

Ngay sau đó, CDC Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

Nhân viên CDC Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng điều tra dịch tễ tại khu vực xảy ra vụ chó mắc bệnh dại cắn nhiều người ở phường Hố Nai ẢNH: CDC ĐỒNG NAI

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, trong các ngày 8.6 và 9.6, một con chó của hộ dân sống ở tổ 4, khu phố Lộ Đức, đã cắn chủ nuôi và nhiều người dân xung quanh. Tổng cộng có 12 người bị con vật này tấn công, trong đó có 5 trẻ em trong cùng 1 gia đình.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân và chủ nuôi đã phối hợp bắt giữ, cách ly con chó này để theo dõi. Đến ngày 11.6, con vật chết. Mẫu bệnh phẩm được cơ quan thú y lấy gửi xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút dại.

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, UBND phường Hố Nai đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tiêu hủy con chó mắc bệnh cùng 4 con chó có nguy cơ tiếp xúc gần theo quy định nhằm loại bỏ nguồn lây.

Song song đó, địa phương tiến hành khoanh vùng ổ dịch tại tổ 4, khu phố Lộ Đức; vệ sinh, khử khuẩn môi trường và yêu cầu các hộ dân nuôi chó, mèo thực hiện nghiêm việc xích, nhốt, theo dõi sức khỏe vật nuôi trong thời gian 21 ngày.