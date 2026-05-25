Sức khỏe

Kiểm soát người về từ vùng có dịch bệnh Ebola

Liên Châu
25/05/2026 15:50 GMT+7

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phối hợp cơ quan xuất, nhập cảnh rà soát hành khách trở về từ khu vực đang có dịch bệnh Ebola; khi có ca nghi mắc bệnh cần thực hiện cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định.

Bộ Y tế tiếp tục có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành; các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur đề nghị tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus  Ebola.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Ebola không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo sở y tế, các sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp khẩn trương triển khai công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, cộng đồng và cơ sở y tế theo hướng dẫn giám sát và phòng, chống của Bộ Y tế. Phối hợp cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát hành khách trở về từ khu vực đang có dịch, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, liên lạc với cơ sở y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu cách ly ngay người về từ vùng có dịch bệnh do virus Ebola

Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola, thực hiện ngay việc cách ly và lấy mẫu gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư hoặc Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm chẩn đoán xác định.

Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế (lưu ý, bảo đảm đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế khi tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh); tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với người tử vong do mắc, nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về công tác giám sát, phòng chống; chẩn đoán, điều trị, phòng, chống nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sử dụng các trang thiết bị phòng hộ cá nhân.

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cộng đồng theo các tình huống diễn biến dịch; sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

Tiếp tục truyền thông cho người dân, hành khách, đặc biệt là người đến từ khu vực đang có dịch về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh chủ động theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đồng thời kiện toàn các đội chống dịch, đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết và tổ chức thường trực chống dịch theo quy định.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tình hình dịch bệnh do virus Ebola (bệnh Ebola) do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa dân chủ Công Gô (gọi tắt là Công Gô) và Uganda diễn biến phức tạp.

Tại Công Gô, ngày 5.5.2026, ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong, sau 10 ngày (15.5.2026) các bệnh nhân này được xác nhận mắc bệnh Ebola.

Sau đó nước này liên tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc, tử vong.

Đến ngày 22.5.20262, đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại Công Gô kể từ năm 1976.

Tại Uganda, trong hai ngày 15 - 16.5.2026, ghi nhận 2 trường hợp bệnh xâm nhập từ Công Gô, chưa xác định có mối liên quan dịch tễ, có cùng các triệu chứng do chủng Bundibugyo, trong đó có một trường hợp tử vong. 

Ngày 17.5.2026, WHO công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo tại Công Gô và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. 

Ngày 22.5.2026, WHO tiếp tục duy trì mức độ cảnh báo dịch bệnh và cập nhật kết quả đánh giá nguy cơ dịch bệnh Ebola tại Công Gô và Uganda đối với sức khỏe cộng đồng ở mức rất cao đối với các nước đang ghi nhận ca bệnh, mức cao ở các nước khu vực châu Phi và mức nguy cơ thấp trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đánh giá, bệnh có nguy cơ xâm nhập từ hành khách nhập cảnh về từ các vùng có dịch, yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, đánh giá nguy cơ và kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

4 điểm bất thường của dịch Ebola

Bộ Y tế WHO Uganda châu Phi EBOLA
