Sức khỏe

4 điểm bất thường của dịch Ebola

Liên Châu
22/05/2026 15:45 GMT+7

Bộ Y tế đánh giá, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Ebola từ vùng dịch nhưng không loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua hành khách nhập cảnh trở về từ khu vực có dịch bệnh vào Việt Nam.

Trong ngày 22.5 Bộ Y tế đã liên tục có các cuộc họp, tập huấn về công tác giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola.

Trước đó, ngày 17.5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa dân chủ Công Gô và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

4 điểm bất thường của dịch Ebola - Ảnh 1.

4 bất thường của đợt dịch Ebola, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh từ hành khách nhập cảnh trở về từ khu vực có dịch bệnh

ẢNH: CỤC PHÒNG BỆNH

WHO đã chỉ ra 4 điểm bất thường khiến đợt dịch lần này có nguy cơ cao:

Thứ nhất, có các chùm ca bệnh tử vong bất thường trong cộng đồng với các triệu chứng của bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo; ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong do nghi ngờ mắc bệnh gây quan ngại về sự lây truyền liên quan đến chăm sóc sức khỏe, những lỗ hổng trong các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn và khả năng bùng phát trong các cơ sở y tế.

Thứ hai, chưa chắc chắn về số lượng người nhiễm bệnh thực sự, phạm vi lây lan và mối liên quan dịch tễ.

Thứ ba, tỷ lệ mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính cao (8/13 trường hợp dương tính thu thập ở nhiều khu vực khác nhau), có sự gia tăng các ca nghi ngờ mắc bệnh và các chùm ca tử vong trên khắp tỉnh Ituri. Điều này cho thấy có khả năng ghi nhận số ca mắc lớn hơn số lượng đã được báo cáo và nguy cơ lây lan ở cấp địa phương và khu vực.

Thứ tư, đã ghi nhận có sự lây lan sang các nước có chung đường biên giới.

Tại Việt Nam, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cho biết đến ngày 21.5, trong nước chưa từng ghi nhận trường hợp bệnh Ebola. Nguy cơ dịch Ebola xâm nhập vào nước ta từ Công Gô và Uganda là thấp. 

Tuy nhiên không loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua hành khách nhập cảnh trở về từ Công Gô, Uganda, quốc gia khu vực có dịch bệnh vào Việt Nam.

Bộ Y tế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức WHO và các quốc gia thông qua Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ y tế quốc tế để cập nhật tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống trên thế giới và kịp thời chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống. 

Đồng thời, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Bộ cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh xâm nhập, đặc biệt tại cửa khẩu và các cơ sở khám chữa bệnh. 

Đặc biệt, chú ý khai thác tiền sử các bệnh nhân trở về từ khu vực đang có dịch để phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời; tổ chức sẵn sàng các đội phản ứng nhanh đáp ứng chống dịch kịp thời khi có ca bệnh xâm nhập.

Xây dựng các kịch bản đáp ứng với các tình huống, nguy cơ dịch bệnh.

4 nhóm trường hợp nguy cơ mắc bệnh do virus Ebola

Có 4 nhóm nguy cơ mắc bệnh do virus Ebola. Các ca nghi ngờ cần được khám tại bệnh viện, cách ly y tế và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán.

