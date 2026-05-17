Congo tuyên bố dịch Ebola lần thứ 17 sau 80 ca tử vong

Ít nhất 80 người đã chết trong một đợt bùng phát Ebola mới ở tỉnh Ituri, phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bộ trưởng Y tế, Tiến sĩ Samuel Roger Kamba, ngày 16.5 nói chính quyền đã ghi nhận khoảng 246 trường hợp nghi nhiễm, sau khi xác nhận một đợt bùng phát mới liên quan đến chủng Bundibugyo của virus.

Ông Kamba nói: “Diễn biến của đại dịch mới này bắt đầu từ đầu tháng này, khi một cảnh báo đầu tiên được đưa ra thông qua mạng xã hội vào ngày 5.5. Các đội của chúng tôi đã được triển khai và huy động ngay lập tức và xác nhận một cảnh báo được ghi nhận vào ngày 8.5”.

Ông cho biết Bộ Y tế đã chính thức tuyên bố dịch Ebola lần thứ 17 của Congo. Chính phủ cho biết đã kích hoạt trung tâm điều hành khẩn cấp, tăng cường giám sát và triển khai các đội ứng phó.

Người dân kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Bunia General Referral sau đợt bùng phát dịch Ebola mới tại Bunia, tỉnh Ituri (CHDC Congo), ngày 16.5.2026

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cử một nhóm đến Ituri hồi đầu tháng này, sau khi có báo cáo về các trường hợp nghi nhiễm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu: “Hôm nay tôi đã giải ngân 500.000 USD từ quỹ dự phòng khẩn cấp của WHO để hỗ trợ ngay lập tức cho công tác ứng phó”.

Ông cho biết số tiền đó sẽ hỗ trợ công tác giám sát, truy vết tiếp xúc, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, chăm sóc lâm sàng và phòng ngừa lây nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi (CDC) cho biết họ đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Congo, Uganda, Nam Sudan và các đối tác toàn cầu để tăng cường các nỗ lực ứng phó xuyên biên giới.

Bộ Y tế cho biết thêm rằng một người đàn ông Congo đã tử vong tại thủ đô của Uganda do chủng virus Bundibugyo. Điều này đã gây lo ngại cho một số cư dân ở Kampala: “Tôi rất lo lắng ở Uganda, khi họ nói rằng có người mang virus Ebola đến Uganda. Vì vậy, tôi, một người làm việc ở Kampala, cùng với những người khác, đều sợ hãi…”.

Ebola lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, vật liệu bị nhiễm bệnh hoặc người đã chết vì căn bệnh này.