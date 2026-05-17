Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Congo tuyên bố dịch Ebola lần thứ 17 sau 80 ca tử vong
Video Thế giới

Congo tuyên bố dịch Ebola lần thứ 17 sau 80 ca tử vong

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
17/05/2026 19:27 GMT+7

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết chính quyền đã ghi nhận khoảng 246 trường hợp nghi nhiễm Ebola và 80 ca tử vong tại tỉnh Ituri phía đông, sau khi các quan chức xác nhận một đợt bùng phát mới liên quan đến chủng Bundibugyo của virus này.

Ít nhất 80 người đã chết trong một đợt bùng phát Ebola mới ở tỉnh Ituri, phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bộ trưởng Y tế, Tiến sĩ Samuel Roger Kamba, ngày 16.5 nói chính quyền đã ghi nhận khoảng 246 trường hợp nghi nhiễm, sau khi xác nhận một đợt bùng phát mới liên quan đến chủng Bundibugyo của virus.

Ông Kamba nói: “Diễn biến của đại dịch mới này bắt đầu từ đầu tháng này, khi một cảnh báo đầu tiên được đưa ra thông qua mạng xã hội vào ngày 5.5. Các đội của chúng tôi đã được triển khai và huy động ngay lập tức và xác nhận một cảnh báo được ghi nhận vào ngày 8.5”.

Ông cho biết Bộ Y tế đã chính thức tuyên bố dịch Ebola lần thứ 17 của Congo. Chính phủ cho biết đã kích hoạt trung tâm điều hành khẩn cấp, tăng cường giám sát và triển khai các đội ứng phó.

Congo tuyên bố dịch Ebola lần thứ 17 sau 80 ca tử vong- Ảnh 1.

Người dân kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Bunia General Referral sau đợt bùng phát dịch Ebola mới tại Bunia, tỉnh Ituri (CHDC Congo), ngày 16.5.2026

ẢNH: REUTERS

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cử một nhóm đến Ituri hồi đầu tháng này, sau khi có báo cáo về các trường hợp nghi nhiễm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu: “Hôm nay tôi đã giải ngân 500.000 USD từ quỹ dự phòng khẩn cấp của WHO để hỗ trợ ngay lập tức cho công tác ứng phó”.

Ông cho biết số tiền đó sẽ hỗ trợ công tác giám sát, truy vết tiếp xúc, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, chăm sóc lâm sàng và phòng ngừa lây nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi (CDC) cho biết họ đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với Congo, Uganda, Nam Sudan và các đối tác toàn cầu để tăng cường các nỗ lực ứng phó xuyên biên giới.

Bộ Y tế cho biết thêm rằng một người đàn ông Congo đã tử vong tại thủ đô của Uganda do chủng virus Bundibugyo. Điều này đã gây lo ngại cho một số cư dân ở Kampala: “Tôi rất lo lắng ở Uganda, khi họ nói rằng có người mang virus Ebola đến Uganda. Vì vậy, tôi, một người làm việc ở Kampala, cùng với những người khác, đều sợ hãi…”.

Ebola lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể, vật liệu bị nhiễm bệnh hoặc người đã chết vì căn bệnh này.

Tin liên quan

Bạn biết gì về virus Marburg đáng sợ như Ebola vừa tái xuất ở châu Phi?

Bạn biết gì về virus Marburg đáng sợ như Ebola vừa tái xuất ở châu Phi?

Guinea Xích đạo hôm 13.2 đã thông báo đợt bùng phát vi rút Marburg làm thiệt mạng ít nhất 9 người.

Chống dịch Ebola: phương pháp điều trị mới chưa thắng nổi cản trở cũ

Khám phá thêm chủ đề

dịch Ebola đại dịch Ebola Congo CHDC Congo CDC châu Phi Bộ Y tế WHO Nam Sudan tử vong đại dịch EBOLA đợt bùng phát Ebola truy vết tiếp xúc chủng Bundibugyo virus Ebola lây nhiễm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận