Tử vong do dùng thuốc nam chữa chó dại cắn

Ngày 3.6, Trung tâm Y tế Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang kiểm tra, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại sau khi ghi nhận một trường hợp tử vong ở xã Bạch Hà (Nghệ An) bị chó nghi mắc bệnh dại cắn và tử vong. Nạn nhân là ông N.V.V. (69 tuổi, ngụ xã Bạch Hà).

Theo xác minh ban đầu của Trung tâm Y tế Đô Lương, khoảng 5 tháng trước, ông V. bị chó nhà cắn. Sau đó 5 ngày, con chó chết nhưng ông V. không đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng dại mà tự ý mua thuốc nam của một thầy lang tại xã Văn Kiều (Nghệ An) về nhà sắc uống.

Chó thả rông ở Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Sau một thời gian uống thuốc nam, ông V. xuất hiện các biểu hiện: nôn, sợ nước, kích thích và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong vào sáng 3.6.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế Đô Lương đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm và đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, tỉnh này hiện có trên 306.400 con chó được nuôi tại các hộ gia đình, tuy nhiên chỉ khoảng 50 - 55% trên tổng đàn được tiêm phòng dại.

Thời gian gần đây, tại Nghệ An xuất hiện nhiều vụ chó nuôi thả rông bị bệnh dại tấn công, cắn bị thương nhiều người dân.

Ngành y tế khuyến cáo bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc xin sau phơi nhiễm. Người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời.