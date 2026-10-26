Nam thanh niên tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó hoang cắn vào ngón tay

Ngày 26.10, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một thanh niên tử vong do bị chó dại cắn vào ngón tay. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tử vong do bệnh dại ở địa phương này là 4 trường hợp.

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 2 tháng trước khi khởi phát bệnh, trong lúc anh Điểu G. (27 tuổi, dân tộc X'tiêng, ở thôn Bình Hà, xã Đa Kia) làm vườn tại thôn Bình Giai, xã Đa Kia, có một con chó hoang nặng khoảng 10 kg bất ngờ xuất hiện, cắn 4 con chó nuôi của gia đình anh. Anh G. dùng lưới bắt con chó hoang nhưng bị chó cắn vào ngón tay.

Anh G. không xử lý vết thương và cũng không tiêm vắc xin phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn. Bốn ngày sau, cả 4 con chó nuôi của gia đình anh (nói trên) đều chết.

Bị chó hoang cắn vào ngón tay nhưng không tiêm vắc xin phòng bệnh dại, một nam thanh niên ở Đồng Nai đã tử vong ẢNH: CTV

Đến sáng 18.10, anh G. đến khám tại một phòng khám tư nhân và được chẩn đoán nghi mắc bệnh dại do chó cắn. Được hướng dẫn, gia đình đã đưa anh đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Chiều cùng ngày, tại đây, anh G. có các triệu chứng sốt, khó thở, sợ ánh sáng và được chẩn đoán mắc bệnh dại do chó cắn giai đoạn muộn.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, bác sĩ tư vấn, động viên gia đình làm thủ tục đưa bệnh nhân về nhà. Đến chiều 19.10, anh G. tử vong tại nhà.

Nhiều người cùng ăn thịt chó dại

Qua truy vết, điều tra mở rộng tại khu vực rẫy của anh G., cơ quan chức năng ghi nhận thêm một trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại là em Đ.Y (16 tuổi, ở xã Phú Nghĩa). Em Y. bị cùng con chó hoang nói trên cắn vào vùng ngực nhưng không chảy máu, cùng ngày với anh G.

Sau khi bị cắn, em Y. không xử lý vết thương và chưa tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Hiện sức khỏe của em vẫn bình thường.

Trở lại vụ việc của anh G. Sau khi bắt và đánh chết con chó hoang, anh G. bán cho người dân địa phương mang về giết mổ, chế biến làm thức ăn. Thịt chó được chia cho 6 người mang về, trong khi một số người khác cùng ăn nội tạng của con chó này.

Cơ quan chức năng nhận định việc giết mổ, chế biến con chó nghi mắc bệnh dại tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm cao đối với những người trực tiếp tham gia.

Cần xây dựng thói quen rọ mõm chó/mèo trước khi thả ra nơi công cộng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra ẢNH: HOÀNG GIÁP

CDC Đồng Nai đề nghị Trung tâm y tế khu vực Bù Gia Mập và Trạm y tế xã Đa Kia phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương vận động, hướng dẫn em Y. đến cơ sở y tế tiêm vắc xin phòng bệnh dại, không để chậm trễ.

Đồng thời, rà soát, lập danh sách tất cả những người trực tiếp tham gia giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ con chó (nói trên) để đánh giá nguy cơ phơi nhiễm, tư vấn tiêm phòng dại kịp thời.