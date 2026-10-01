9 xã, phường của Tây Ninh có người tử vong vì bệnh dại

Ngày 1.10, tin từ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 10 người tử vong vì bệnh dại. Các ca bệnh xảy ra tại 9 xã, phường gồm: Lương Hòa, Hưng Điền, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Mỹ An, Lộc Ninh, Hòa Khánh, Thanh Điền, Gò Dầu.

Tại nhiều xã, phường của tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ tiêm phòng cho thú nuôi như chó, mèo còn thấp ẢNH: MINH HỌA BẰNG AI

Cùng thời gian trên, ngành y tế phát hiện có 8 trường hợp chó mắc bệnh dại tại 6 xã, phường gồm: Hưng Điền, Châu Thành, Đông Thành, Dương Minh Châu, Tân Ninh, Ninh Thạnh.

Số người tử vong do bệnh dại tăng dần qua từng tháng. Cụ thể, quý 1/2026 có 4 người, đến nay là 10 người tử vong.

Diễn biến bệnh cũng rất phức tạp. Trong đó có trường hợp ông P.V.D (66 tuổi, ở xã Lộc Ninh). Khoảng 1 năm trước, ông D. bị chó cắn nhưng không tiêm vắc xin, chỉ rửa vết thương bằng nước lã. Gần đây, mầm bệnh dại trong người bộc phát khiến ông tử vong.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi vẫn là điểm yếu. Đến nay, toàn tỉnh tiêm được 109.678 liều vắc xin ngừa bệnh dại, đạt 68,41% kế hoạch. Có 52/96 xã, phường đạt dưới 85% kế hoạch; 17 địa phương đạt dưới 20%.

Đáng chú ý, một số xã, phường có người tử vong do bệnh dại nhưng tỷ lệ tiêm phòng rất thấp như phường Gò Dầu (chỉ đạt 14,1%), Hòa Khánh (47%). Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo tỷ tiêm phòng lệ tối thiểu là 70%.

UBND tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu các xã, phường thống kê số lượng chó, mèo đến từng hộ. Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt tối thiểu 80%. Chó, mèo thả rông nơi công cộng sẽ bị bắt giữ. Kết quả thực hiện gắn với thi đua của người đứng đầu địa phương.

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, bệnh dại gần như tử vong 100% khi đã lên cơn phát bệnh. Khi bị chó, mèo cắn, cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng. Rửa dưới vòi nước chảy, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị; không tự chữa bằng mẹo dân gian.



