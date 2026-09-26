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    Sức khỏe

    Người dân chi khoảng 300 tỉ đồng/năm tiêm vắc xin dại

    Liên Châu
    Liên Châu
    Từ năm 2022 - 2025, VN ghi nhận trung bình 77 trường hợp tử vong do bệnh dại mỗi năm; khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn, với chi phí vắc xin ước tính hơn 300 tỉ đồng mỗi năm. Gần 9 tháng của năm 2026, cả nước ghi nhận 54 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21/34 tỉnh, thành phố.

    Theo Sở Y tế Hà Nội, 9 tháng năm 2026, thành phố ghi nhận 6 ổ dịch bệnh dại tại các xã: Hòa Lạc, Hạ Bằng, Đoài Phương, Kiều Phú, Thạch Thất và Yên Xuân. Trước đó, năm 2025 có 4 ổ dịch tại Sơn Tây, Kim Anh, Bồ Đề; năm 2024 có 8 ổ dịch tại Sóc Sơn; và năm 2023 có 2 ổ dịch tại Mê Linh. Nhiều trường hợp chó dại cắn người khiến người dân phải điều trị dự phòng. Từ năm 2023 đến nay, thành phố chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại ở người nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu khi mỗi năm có hơn 30.000 người phải điều trị dự phòng bệnh dại do bị chó, mèo cắn.

    Người dân chi khoảng 300 tỉ đồng/năm tiêm vắc xin dại - Ảnh 1.

    Mỗi năm Hà Nội ghi nhận hơn 30.000 người phải điều trị dự phòng bệnh dại do bị chó, mèo cắn

    ẢNH: THANH ĐẶNG

    Ông Võ Hải Sơn, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), lưu ý: Để loại trừ bệnh dại ở người, cần phải kiểm soát được nguồn lây từ động vật, đặc biệt là đàn chó; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại cho chó cần đạt tối thiểu 70%. Hà Nội cần tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo và tổ chức tiêm phòng thực chất, thường xuyên; bảo đảm người dân bị chó, mèo cắn được tiếp cận vắc xin và các điều trị dự phòng kịp thời.

    Phó cục trưởng Võ Hải Sơn nhấn mạnh: Người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da có vết thương, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời; tuyệt đối không tự điều trị bằng thuốc nam hoặc các phương pháp dân gian. 

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