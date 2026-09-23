Phòng khám, trạm y tế sẽ phải đánh giá chất lượng hàng năm

Từ 1.1.2027, sẽ đánh giá chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là bệnh viện, bao gồm: phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền, cơ sở dịch vụ y khoa, trạm y tế, theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế. Việc đánh giá thực hiện hàng năm, ngay từ quý 1.

Các cơ sở y tế phải tuân thủ yêu cầu chuyên môn, bao gồm an toàn bức xạ. Việc kiểm tra dự kiến thực hiện mỗi năm với các phòng khám, trạm y tế ẢNH: LIÊN CHÂU

Các cơ sở sẽ bị đánh giá "không đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ bản" khi có bất kỳ một tiêu chuẩn không đạt, trong số hơn 30 tiêu chí của 5 nhóm tiêu chuẩn: cơ sở vật chất, quy mô và cơ cấu tổ chức, nhân sự, thiết bị y tế, chuyên môn.

Riêng về chuyên môn, các cơ sở phải đảm bảo các yêu cầu: áp dụng các quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành phù hợp phạm vi chuyên môn.

Đồng thời tuân thủ các quy định trong kê đơn thuốc, cấp cứu ban đầu, bảo quản vắc xin, sinh phẩm (nếu có); quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, an toàn phẫu thuật thủ thuật và báo cáo sự cố y khoa; quản lý chất lượng xét nghiệm (có kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm, đánh giá thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm) và các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn.

Ngoài ra, các cơ sở phải đạt tiêu chuẩn về môi trường (có biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế); an toàn bức xạ nếu có các thiết bị bức xạ (giấy phép, người chịu trách nhiệm an toàn bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, trang bị liều kế bức xạ).

Có bộ phận chuyên môn riêng biệt về cận lâm sàng, cấp cứu (đối với phòng khám đa khoa); có đủ các phòng tiểu phẫu; kỹ thuật, thủ thuật; bào chế thuốc cổ truyền nếu có thực hiện chế biến, bào chế thuốc cổ truyền.

Với nhà hộ sinh và cơ sở dịch vụ y khoa có thực hiện dịch vụ lọc máu, phải có phương tiện vận chuyển cấp cứu hoặc phải có phương án hợp đồng vận chuyển cấp cứu cho người bệnh.

Tất cả các cơ sở đều phải có địa điểm cố định. Sở Y tế các tỉnh, thành sẽ hướng dẫn, kiểm tra hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các quy định.