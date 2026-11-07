Ngày 7.11, Sở Y tế Vĩnh Long phối hợp cùng Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu và Gene Solutions tổ chức chương trình “Khám sức khỏe sinh sản - Tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung và nội mạc tử cung cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long phát biểu tại chương trình Ảnh: nam long

Tại chương trình, khoảng 1.000 phụ nữ tại Vĩnh Long đã được khám sức khỏe và tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung, đánh giá nguy cơ bằng phương pháp tiên tiến. Đặc biệt, người dân có cơ hội tư vấn chuyên sâu cùng bác sĩ và chuyên gia đầu ngành, được giải đáp những băn khoăn về sức khỏe và hướng dẫn chăm sóc theo hướng khoa học.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết chăm sóc bản thân là một nhu cầu chính đáng, cần được ưu tiên và được gia đình, cộng đồng cùng hỗ trợ. Đối với ung thư cổ tử cung, tiêm vắc xin HPV và sàng lọc theo hướng dẫn chuyên môn là những biện pháp quan trọng để phòng bệnh, phát hiện và xử trí sớm tổn thương tiền ung thư. Đối với bệnh lý tuyến vú và các bệnh phụ khoa, việc thăm khám, đánh giá nguy cơ, thực hiện các xét nghiệm phù hợp sẽ giúp bác sĩ tư vấn hướng theo dõi, chăm sóc và điều trị cho từng người.

Khoảng 1.000 phụ nữ ở Vĩnh Long được tầm soát ung thư miễn phí Ảnh: nam long

"Điều chúng ta hướng tới là giúp chị em hiểu đúng về sức khỏe của mình, biết khi nào cần kiểm tra, khi nào cần điều trị và tiếp tục được chăm sóc sau khi rời điểm khám. Chương trình hôm nay thể hiện sự phối hợp giữa ngành y tế, các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sự đồng hành ấy giúp mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho phụ nữ, nhất là những người còn gặp khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc ít có cơ hội khám chuyên khoa", bà Hằng nói.

Ban tổ chức tặng quà cho 10 gia đình chính sách ở địa phương Ảnh: nam long

Theo thống kê từ GLOBOCAN, ung thư tiếp tục là mối nguy sức khỏe của phụ nữ trên thế giới cũng như Việt Nam với khoảng 97.656 ca mắc mới mỗi năm. Trong đó, ung thư vú và ung thư cổ tử cung chiếm 37% số ca mới mắc và 30% số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ. Độ tuổi 30 - 60 tuổi chiếm 60% số ca được chẩn đoán. Đây là những bệnh ung thư có giai đoạn tiền ung thư kéo dài. Với tiến bộ khoa học, việc chủ động phòng ngừa, tầm soát sớm sẽ giúp người bệnh có thể phát hiện sớm, tạo cơ hội điều trị hiệu quả hơn.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 10 phần quà (trị giá mỗi phần 2 triệu đồng) cho các gia đình chính sách ở địa phương.