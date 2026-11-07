Khuyến khích người dân phản ánh mất mỹ quan đô thị qua ứng dụng Smart Vĩnh Long

Ngày 6.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm "40 ngày hành động số - Phản ánh nhanh, xử lý thật, đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp" trên ứng dụng Smart Vĩnh Long.

Vĩnh Long khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart Vĩnh Long ảnh: chụp màn hình

Đợt thi đua cao điểm nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, sử dụng ứng dụng Smart Vĩnh Long để phản ánh các vấn đề liên quan đến mỹ quan đô thị; tập trung tuyên truyền các nội dung phản ánh như vệ sinh môi trường, rác thải, cây xanh, chiếu sáng, đường giao thông, vỉa hè, biển hiệu, quảng cáo, trật tự đô thị, cảnh quan; cáp viễn thông, dây cáp treo mất mỹ quan, chằng chịt, võng thấp, cáp không còn sử dụng và các trường hợp cần bó gọn, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông; cùng các vấn đề khác ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Hướng dẫn, khuyến khích người dân khi gửi phản ánh chụp ảnh hoặc quay video ghi nhận rõ hiện trạng, vị trí, phạm vi và mức độ ảnh hưởng của vụ việc; thông tin, hình ảnh phải chân thực, rõ nét, xác định được địa điểm và thời điểm phản ánh để cơ quan chức năng thuận lợi xác minh, xử lý. Mỗi xã, phường vận động tối thiểu từ 15% đến 20% tổng số hộ dân trên địa bàn có đại diện hộ cài đặt, đăng ký và kích hoạt tài khoản trên ứng dụng Smart Vĩnh Long.

Các đơn vị thường xuyên theo dõi các phản ánh được tiếp nhận trên ứng dụng Smart Vĩnh Long; kịp thời phân loại, xác định cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý.

Vĩnh Long khuyến khích người dân phản ánh những vấn đề về mỹ quan đô thị qua ứng dụng Smart Vĩnh Long ảnh: nam long

Ngoài ra, các địa phương rà soát, lựa chọn các tuyến đường, khu vực công cộng, khu dân cư, khu vực trung tâm và các địa điểm có nhiều phản ánh để tổ chức chỉnh trang, vệ sinh, khắc phục tồn tại. Mỗi xã, phường đăng ký danh sách và số lượng tuyến đường tham gia phong trào ngay sau khi phát động; gửi hình ảnh hoặc video trước - sau để kiểm chứng. Kết thúc đợt thi đua, địa phương phải có tối thiểu 70% tổng số tuyến đường đã đăng ký đạt yêu cầu của phong trào thì mới đủ điều kiện xem xét, xếp hạng thi đua...

Thời gian thực hiện phong trào thi đua 40 ngày, kể từ ngày 3.11. Khi kết thúc phong trào, UBND tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị sẽ khen thưởng các tập thể có tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị đạt cao, được xếp hạng cao trong phong trào thi đua; thực hiện xử lý phản ánh, kiến nghị kịp thời, đúng quy định, hạn chế phản ánh tồn đọng và có kết quả tích cực trong chỉnh trang, khắc phục các vấn đề về mỹ quan đô thị trên địa bàn; khen thưởng cá nhân có đóng góp tích cực, xử lý nhanh, đạt chất lượng bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả trong quá trình tham gia xử lý phản ánh.