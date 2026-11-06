Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố 7 người mang hung khí đến nhà người khác đòi nợ

Ngày 6.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là những bị can đem hung khí đến nhà người khác đập phá để đòi nợ.

6 bị can tại cơ quan công an Ảnh: công an tỉnh Vĩnh Long

6 bị can bị bắt tạm giam: Nguyễn Văn Sang (39 tuổi); Nguyễn Minh Ý (41 tuổi); Phan Duy Linh (28 tuổi, cùng ở xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, ở xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long); Phan Thanh Sung (28 tuổi), Nguyễn Hoàng Khai (23 tuổi) và Phan Văn Khải (31 tuổi, cùng ở xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3.2026 Nguyễn Văn Sang đưa cho bà Đ.T.B.B (61 tuổi, ở ấp Khánh Thạnh, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) số tiền 800 triệu đồng để cho H.V.L (37 tuổi, ở cùng địa phương) vay đáo hạn ngân hàng.

Đến tháng 5.2026, Sang yêu cầu bà B. trả lại số tiền đã đưa cho L. Trước đó, bà B. đã cùng Sang đến nhà tìm L. yêu cầu trả lại số tiền đã vay nhưng L. nói không có vay tiền của ai và không đồng ý trả tiền.

Đến ngày 1.9, Sang đã cùng Hải, Ý, Linh, Sung, Khai, Khải mang theo dao tự chế và gậy ba khúc đến nhà của L. để đòi tiền tiếp. Trước khi đi, Sang yêu cầu những người đi cùng sử dụng hung khí đe dọa, gây áp lực để L. trả nợ.

Khi đến nhà, tất cả đã chửi bới, gây áp lực yêu cầu L. về trả nợ, các đối tượng đã xông vào nhà, dùng dao tự chế chém làm hư hỏng một số tài sản, sau đó rời đi.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận vụ việc và điều tra làm rõ hành vi của các bị can trên.

Riêng, Nguyễn Văn Hải đang bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích trước đó.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.