Bắt người phụ nữ lừa đảo 1,8 tỉ đồng bằng chiêu vay tiền đáo hạn ngân hàng

Ngày 3.11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Thị Thoa (40 tuổi, trú xã Ngọk Bay, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Công an đọc lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thoa ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, ngày 23.9.2025, Nguyễn Thị Thoa đưa ra thông tin gian dối với bà V.T.U.H (43 tuổi, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Để tạo lòng tin, Thoa cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền đã vay trong vòng 2 ngày. Tin tưởng, bà H. đã giao cho Thoa 1,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thoa không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng như đã cam kết mà dùng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ riêng và tiêu xài cá nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo, những ai từng bị Nguyễn Thị Thoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự cần khẩn trương liên hệ cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết vụ việc.

Người dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tại số 1 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, để được hướng dẫn, giải quyết.