Vụ bữa cơm gần 600.000 đồng ở Quảng Ngãi: Phạt chủ quán Bà Chín

Trưa 3.11, ông Nguyễn Thế Tân, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), cho biết UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Quán cơm Bà Chín nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo quyết định, chủ quán bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng về 2 hành vi: không niêm yết giá và bán hàng cao hơn giá niêm yết. Ngoài ra, chủ quán còn bị buộc khắc phục vi phạm về niêm yết giá, đồng thời hoàn trả cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ông Đức (52 tuổi, quê Hải Phòng, hiện sinh sống tại TP.HCM) đăng tải video, hình ảnh phản ánh việc gia đình ông phải trả gần 600.000 đồng cho một bữa cơm tại quán Bà Chín, thuộc xã Nghĩa Giang.

Theo ông Đức, ngày 22.10, gia đình ông gồm 4 người đi ô tô từ Hải Phòng vào TP.HCM. Khi đến Quảng Ngãi, gia đình ghé quán cơm Bà Chín ăn trưa với các món gồm nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải thịt và một tô cơm trắng.

Sau bữa ăn, quán tính tổng cộng 640.000 đồng. Trong đó, nửa con gà luộc giá 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm trắng 50.000 đồng.

Cho rằng mức giá trên quá cao so với một bữa cơm bình dân, ông Đức phản ứng. Theo khách hàng này, quán không niêm yết đầy đủ giá các món ăn, nhân viên cũng không thông báo giá trước khi khách gọi món. Sau khi xảy ra tranh cãi, nhân viên quán đồng ý giảm giá phần gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng, tổng tiền bữa ăn còn lại là 590.000 đồng.

Hóa đơn tính bữa cơm trưa gia đình ông Đức ăn tại quán cơm Bà Chín ẢNH: CÔNG ĐỨC

Liên quan vụ việc, chủ quán cơm Bà Chín giải thích khi vào quán, nhóm khách gọi nửa con gà luộc cùng một số món ăn khác. Sau khi món gà được mang ra, khách cho rằng lượng thịt hơi ít nên yêu cầu nhân viên bổ sung cho đầy đĩa. Nhân viên đã thêm thịt gà trước khi phục vụ khách nên tính tổng giá phần gà là 300.000 đồng, thay vì mức 250.000 đồng như giá nửa con gà thông thường tại quán.

Ngày 29.10, UBND xã Nghĩa Giang thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán cơm Bà Chín và xác minh nội dung phản ánh của khách hàng.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành xác định quán có vi phạm về niêm yết giá. Cụ thể, các món gà luộc, rau lang luộc và cơm trắng không có trong bảng niêm yết giá của quán. Đoàn đã lập biên bản vi phạm, làm cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Chủ mặt bằng từng bị xử phạt vi phạm đất đai

Ngoài vi phạm trong hoạt động kinh doanh, khu đất nơi quán cơm Bà Chín hoạt động cũng từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai.

Theo UBND xã Nghĩa Giang, quán cơm Bà Chín do bà T.T.M.T thuê mặt bằng của ông L.Q.H (ở phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) để kinh doanh trên thửa đất số 2655.

Quán cơm Bà Chín xây dựng một số công trình phục vụ hoạt động kinh doanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép ẢNH: HẢI PHONG

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trên phần diện tích đất nông nghiệp thuộc thửa đất này, ông H. đã xây dựng một số công trình phục vụ hoạt động kinh doanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các hạng mục vi phạm gồm: đổ bê tông làm sân với diện tích hơn 382 m², xây dựng tường bao hơn 944 m² và mái hiên hơn 420 m². Tổng diện tích vi phạm là 1.747 m².

Ngày 5.5, UBND xã Nghĩa Giang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. số tiền 15 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày.

Ngoài ra, qua kiểm tra thực tế, Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang còn phát hiện ông H. đặt bảng quảng cáo và tập kết một số vật dụng trên thửa đất số 1324, tờ bản đồ số 68, diện tích hơn 118 m². Đây là đất trồng cây hằng năm khác, thuộc quỹ đất do UBND xã quản lý, nằm trong phần diện tích còn lại sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.