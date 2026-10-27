Khách tố quán cơm 'chặt chém' vì nửa con gà tính giá 300.000 đồng

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền video, hình ảnh phản ánh một quán cơm gà trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị khách tố "chặt chém". Theo nội dung đăng tải, nhóm khách gọi các món ăn bình dân nhưng khi thanh toán nhận hóa đơn lên đến 640.000 đồng, dẫn đến tranh cãi với nhân viên quán.

Khách hàng bức xúc

Chiều 27.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Công Đức (52 tuổi, quê Hải Phòng, hiện trú tại TP.HCM), người đăng tải video và hình ảnh lên mạng xã hội, cho biết ông phản ánh vụ việc vì bức xúc trước số tiền phải trả và cách ứng xử của phía quán ăn.

Hóa đơn tính tiền bữa ăn trưa của gia đình ông Trần Công Đức ẢNH: CÔNG ĐỨC

Theo ông Đức, khoảng 12 giờ 30 ngày 22.10, gia đình ông có 4 người, gồm: vợ chồng ông, mẹ và cháu di chuyển bằng ô tô từ Hải Phòng vào TP.HCM. Khi đến Quảng Ngãi, gia đình rẽ xuống đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và vào quán cơm B.C (thuộc xã Nghĩa Giang) để ăn trưa.

Tại đây, vợ ông Đức gọi các món, gồm: nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải thịt và một tô cơm trắng.

Đĩa gà luộc, sau khi ăn còn lại ẢNH: CÔNG ĐỨC

Tuy nhiên, sau bữa ăn, gia đình ông Đức được thông báo tổng hóa đơn là 640.000 đồng. Theo ông Đức, trong đó, nửa con gà luộc có giá 300.000 đồng, thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm trắng 50.000 đồng.

Cho rằng mức giá này quá cao so với một bữa cơm bình dân, ông Đức phản ứng với nhân viên quán. Ông cho biết quán không niêm yết giá các món ăn và nhân viên cũng không thông báo giá trước khi khách gọi món, khiến hai bên xảy ra tranh cãi.

Sau khi khách phản ứng, nhân viên quán đồng ý giảm giá nửa con gà luộc từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng. Theo đó, tổng số tiền bữa ăn giảm từ 640.000 đồng xuống 590.000 đồng.

Trong đoạn clip ghi lại sự việc, khi ông Đức và gia đình phản ứng cho rằng giá nửa con gà luộc 300.000 đồng là quá đắt, nhân viên quán cơm giải thích đây là gà kiến nuôi thả vườn nên có giá như vậy. Nhân viên này cũng cho biết trước đó, có 6 khách ăn nửa con gà tương tự và đều khen ngon.

Phía quán cơm giải thích với ông Đức tại sao đĩa gà luộc có giá 300.000 đồng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chủ quán cơm gà nói gì?

Liên quan vụ việc, bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán cơm B.C, cho biết khi vào quán, nhóm khách của ông Đức gọi nửa con gà luộc cùng một số món ăn khác. Theo bà Trinh, sau khi món gà được mang ra, ông Đức cho rằng lượng thịt gà hơi ít nên yêu cầu nhân viên thêm cho đầy đĩa. Nhân viên quán sau đó đã bổ sung thịt gà trước khi mang lên phục vụ khách.

Bảng niêm yết giá các món ăn ở quán cơm gà B.C ẢNH: MINH TRINH

Bà Trinh cho hay giá nửa con gà luộc tại quán là 250.000 đồng. Tuy nhiên, do khách yêu cầu thêm thịt gà nên nhân viên tính tổng giá phần gà là 300.000 đồng.

Đối với các món ăn còn lại, bà Trinh nói quán đã áp dụng mức giá này từ lâu và có niêm yết giá. Theo bà, mỗi ngày quán phục vụ nhiều đoàn khách nhưng trước đó chưa ghi nhận trường hợp nào phản ánh về giá bán.

Chủ quán cũng cho biết thời điểm xảy ra tranh cãi, bà không có mặt tại quán. Sau khi được nhân viên gọi điện thông báo khách phản ứng vì cho rằng giá cao, bà đã yêu cầu điều chỉnh giá phần gà từ 300.000 đồng xuống còn 250.000 đồng.

Chính quyền địa phương giao công an xác minh

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, cho biết đã nắm được thông tin phản ánh và đang giao Công an xã Nghĩa Giang nắm bắt tình hình ban đầu. Sau đó, địa phương sẽ thành lập tổ xác minh vụ việc.

Theo tìm hiểu, quán cơm B.C đã hoạt động nhiều năm ở Quảng Ngãi, trước đây kinh doanh tại xã Bình Sơn, sau đó chuyển đến xã Mộ Đức và mới chuyển về địa điểm hiện tại ở xã Nghĩa Giang được vài tháng.

Đáng chú ý, năm 2025, khi còn hoạt động tại xã Mộ Đức, quán cơm này cũng từng bị khách phản ánh trên mạng xã hội về giá cả, cho rằng đồ ăn không tương xứng với số tiền phải trả.