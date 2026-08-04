Mâm cơm 35.000 đồng 'gây sốt' ở Quảng Ngãi: Phóng viên đến tận nơi trải nghiệm

Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook xôn xao trước hình ảnh một mâm cơm 35.000 đồng đầy ắp thức ăn tại một quán ven QL1 ở Quảng Ngãi. Nhiều người không tin là có thật, cho rằng đây chỉ là chiêu quảng cáo để thu hút khách. Nhưng khi trực tiếp tìm đến quán để trải nghiệm, PV Thanh Niên đã tìm được câu trả lời.

Mâm cơm 35.00 đồng dành cho 1 người ăn ở quán cơm Chung Thủy (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Nằm dọc quốc lộ 1, đoạn qua xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (trước đó là xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), quán cơm Chung Thủy những ngày qua bất ngờ trở thành địa chỉ được nhiều người tìm đến, sau khi những hình ảnh về mâm cơm giá rẻ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Dưới các bài đăng, nhiều tài khoản bày tỏ sự ngạc nhiên khi một suất cơm chỉ 35.000 đồng nhưng có quá nhiều món ăn. Không ít người đặt nghi vấn, cho rằng mức giá này khó có thể tồn tại trong bối cảnh giá thực phẩm tăng cao, thậm chí nghi ngờ quán chỉ đăng hình "câu view", còn thực tế sẽ khác.

Khách đến ăn tại quán cơm Chung Thủy ẢNH: HẢI PHONG

Ở chiều ngược lại, nhiều thực khách từng ghé quán khẳng định những hình ảnh lan truyền hoàn toàn đúng sự thật. Chính những ý kiến trái chiều ấy càng khiến nhiều người tò mò.

Trải nghiệm bất ngờ của phóng viên

Để tìm hiểu thực hư, PV Thanh Niên đã trực tiếp đến quán cơm Chung Thủy vào giờ trưa 4.8.

Vừa bước vào quán, một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi nhanh nhẹn ra đón khách, niềm nở hỏi: "Ăn một người hay hai người?". Sau khi gọi một suất cơm dành cho một người, chỉ khoảng 5 phút sau, ông mang ra một mâm cơm khiến PV rất bất ngờ.

PV Thanh Niên trải nghiệm tại quán cơm Chung Thủy để biết thực hư việc xôn xao trên mạng xã hội ẢNH: CẨM ÁI

Mâm cơm gồm một đĩa thịt luộc, thịt gà kho sả, một miếng cá luộc, rau sống, mắm cà cùng tô cơm đầy. Ít phút sau, một tô canh nóng hổi tiếp tục được mang ra vì khay cơm không còn chỗ để bày.

Lượng thức ăn nhiều đến mức, với một người trưởng thành, ăn hết mâm cơm này không phải chuyện dễ.

Quá nhiều món ăn trong một mâm cơm 35.000 đồng ẢNH: HẢI PHONG

Điều khiến phóng viên bất ngờ hơn là khi thanh toán, chủ quán chỉ lấy đúng 35.000 đồng như những gì đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bán giá rẻ vì 'lấy công làm lời'

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Chung (64 tuổi), chủ quán cơm Chung Thủy, cho biết quán mở cửa từ khoảng 9 giờ sáng và thường bán hết cơm trước 12 giờ 30 mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Chung đem mâm cơm 35.000 đồng cho khách ẢNH: HẢI PHONG

Theo bà Chung, quán đã hoạt động 7 năm. Mỗi ngày, hai vợ chồng dùng khoảng 40 lon gạo để nấu cơm phục vụ thực khách, chủ yếu là tài xế, người lao động và khách đi đường.

"Từ trước đến nay quán vẫn bán giá như vậy. Chỉ gần đây mạng xã hội chia sẻ nhiều nên mọi người mới biết đến rộng rãi hơn", bà Chung nói.

Trước thắc mắc của nhiều người về việc bán rẻ liệu có lỗ, bà Chung cho biết gia đình tự trồng lúa nên chủ động được nguồn gạo. Các loại thực phẩm được mua với số lượng lớn nên giá thành thấp hơn.

"Vợ chồng tôi giờ lớn tuổi rồi, không làm việc nặng được nữa nên mở quán bán cơm để kiếm thêm thu nhập. Mình lấy công làm lời là chính", bà Chung chia sẻ.

Theo bà Chung, suất cơm dành cho một người thường, gồm: thịt luộc, thịt gà kho sả, một phần cá hoặc trứng, rau sống, mắm cà, canh và cơm. Với mâm cơm dành cho hai người sẽ có thêm nhiều món hơn như cá, thịt, trứng, đậu hũ cùng các món ăn kèm, mỗi thứ dùng dĩa to hơn.

Quán cơm Chung Thủy nằm sát QL1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Bà cũng cho biết quán thường xuyên được cơ quan chức năng địa phương kiểm tra về an toàn thực phẩm nên khách có thể yên tâm khi dùng bữa.

"Quán tôi định kỳ được cán bộ địa phương đến kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi luôn cố gắng giữ thực phẩm tươi, chế biến sạch sẽ để khách ăn ngon, ăn an tâm", bà Chung nói.

Thực khách hài lòng vì ngon, nhiều và rẻ

Không chỉ gây chú ý bởi mức giá, quán cơm Chung Thủy còn giữ chân nhiều thực khách nhờ những món ăn mang hương vị cơm nhà.

Ăn mâm cơm 35.000 đồng thực khách nói quá rẻ ẢNH: HẢI PHONG

Anh Lê Phước Ngọc (ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết mỗi lần đi công tác qua khu vực này đều ghé quán dùng bữa.

"Món ăn ở đây không cầu kỳ nhưng rất vừa miệng, giống bữa cơm gia đình. Với một mâm cơm có thịt luộc, gà kho, cá, canh, rau sống, mắm cà mà chỉ 35.000 đồng thì thật sự rất rẻ. Một người ăn nhiều có khi còn không hết", anh Ngọc chia sẻ.

Giữa thời điểm giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, việc một quán cơm bình dân vẫn giữ mức giá 35.000 đồng cho một suất ăn đầy đặn khiến không ít người bất ngờ. Có lẽ chính sự chân chất của chủ quán cùng cách kinh doanh "lấy công làm lời" đã tạo nên sức hút đặc biệt, để từ một quán cơm ven quốc lộ 1 ít người biết đến, nay trở thành địa chỉ được nhiều thực khách tìm đến sau những chia sẻ trên mạng xã hội.