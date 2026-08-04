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Đời sống Ẩm thực

Bún bò thường bán buổi sáng, quán này ở Huế 12 giờ trưa mới mở cửa

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
Ở Huế, bún bò thường được bán từ sáng sớm, nhưng quán bà Xoa lại 12 giờ trưa mới mở cửa. Khung giờ khác lạ ấy đã duy trì nhiều năm và giữ chân không ít khách quen.

Tại Huế, thực khách không khó để tìm thấy một quán bún bò vào buổi sáng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm quán bún bò chất lượng bán vào khung giờ giữa trưa lại tương đối hạn chế, chủ yếu là các quán phục vụ du khách.

Nằm trên đường Phan Chu Trinh (số 162), quán bún bò của bà Trương Thị Bích Xoa (54 tuổi) là một trong số ít địa điểm mở bán lệch giờ, phục vụ nhu cầu ăn trưa của người dân địa phương và người lao động.

Quán bún bò bán bán lệch giờ ở Huế: Vị đậm đà, giá bình dân - Ảnh 1.

Quán bún bò của bà Trương Thị Bích Xoa tại địa chỉ 162 Phan Chu Trinh, thành phố Huế bắt đầu mở cửa đón khách từ 12 giờ trưa và phục vụ đến chiều muộn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bà Xoa cho biết đã gắn bó với nghề nấu bún bò từ năm 20 tuổi. Trước đây, bà thường bán vào buổi sáng. Những năm trở lại đây khi đã có tuổi, sức khỏe yếu dần, bà không còn đủ sức để dậy từ khuya để nấu bún nên chuyển qua bán giờ trưa.

Để kịp mở cửa lúc 12 giờ, công tác chuẩn bị cũng được bà Xoa bắt đầu từ tờ mờ sáng. Mỗi ngày, bà trực tiếp đến lò mổ tại phường Thủy Dương (thành phố Huế) để chọn mua thịt tươi sống vừa mổ xong đem về sơ chế.

Chủ quán bún bò Huế chia sẻ, để nồi bún ngon đòi hỏi thịt bò, giò heo và chả cua phải tươi, không dùng phụ gia. "Người có kinh nghiệm ăn bún khi nhìn vào miếng thịt tươi có phần da khô, không bị bệu là nhận biết được ngay chất lượng thịt", bà Xoa nói.

Quán bún bò bán bán lệch giờ ở Huế: Vị đậm đà, giá bình dân - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Bích Xoa có 34 năm kinh nghiệm nấu bún bò

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trung bình mỗi ngày, quán bà Xoa bán hết khoảng 4 nồi nước hầm lớn, tương đương 55 lít nước dùng. Theo bà Xoa, "linh hồn" của món ăn nằm ở phần nước dùng hầm từ xương ống bò và giò heo theo tỷ lệ bằng nhau. Quá trình ninh xương kéo dài từ sáng sớm đến 11 giờ trưa, sau đó tiếp tục giữ trên bếp lửa riu riu trong suốt thời gian bán.

Yếu tố tạo nên nét đặc trưng của nồi bún bò ngon là việc kết hợp hài hòa giữa nước hầm xương, ruốc và gia vị truyền thống. Trong đó, ruốc phải là loại chất lượng cao, nêm với liều lượng vừa đủ để tăng hương vị mà không làm nồng hay át mùi thơm của thịt bò.

Quán bún bò bán bán lệch giờ ở Huế: Vị đậm đà, giá bình dân - Ảnh 3.

Mỗi ngày, quán bà Xoa tiêu thụ khoảng 4 nồi nước hầm lớn, tương đương 55 lít nước dùng.

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tô bún thành phẩm hoàn chỉnh phải đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ và hương vị với màu vàng cam của dầu điều, màu nâu của thịt bò, chả cua màu cam, huyết heo kết hợp màu xanh của hành lá, rau mùi và đĩa rau sống ăn kèm. Khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận được vị nước dùng ngọt thanh, thịt bò và giò heo mềm vừa tới, chả cua dai và thơm...

Dù chất lượng không thua kém gì những nhà hàng nhưng mỗi tô bún tại quán của bà Xoa lại có giá bình dân, dao động từ 20.000 - 40.000 đồng tùy theo nhu cầu lựa chọn của khách hàng. Nhiều thực khách quen của quán cho rằng mức giá này phù hợp với thu nhập của tài xế xe ôm, người lao động tự do và số đông sinh viên.

Quán bún bò bán bán lệch giờ ở Huế: Vị đậm đà, giá bình dân - Ảnh 5.

Thịt bò tươi được bà Xoa thu mua ngay từ lò mổ Thủy Dương vào sáng sớm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quán bún bò bán bán lệch giờ ở Huế: Vị đậm đà, giá bình dân - Ảnh 6.

Giò heo tươi ngon là một trong những thành phần chính tạo nên vị ngọt tự nhiên cho nước dùng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quán bún bò bán bán lệch giờ ở Huế: Vị đậm đà, giá bình dân - Ảnh 7.

Chả cua được bà Xoa tuyển chọn trước khi đưa vào nồi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quán bún bò bán bán lệch giờ ở Huế: Vị đậm đà, giá bình dân - Ảnh 9.

Tô bún bò với đủ bò, giò, chả cua và huyết heo với giá 35.000 đồng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quán bún bò bán bán lệch giờ ở Huế: Vị đậm đà, giá bình dân - Ảnh 11.

Tô bún bò đạt tiêu chuẩn với sự kết hợp hài hòa giữa các màu sắc và nguyên liệu.

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Nguyễn Tuấn Việt (27 tuổi, sống tại thành phố Huế), một khách quen gần 10 năm tại quán bà Xoa, cho biết anh đã ăn ở đây từ thời còn đi học. Nay đi làm đã hơn 5 năm, vẫn tiếp tục lui tới thường xuyên. "Bún ở đây giữ được độ đậm đà, thịt bò mềm và mức giá rất hợp lý", anh Việt nói.

Ông Phan Công Định (65 tuổi, làm nghề xe ôm) cũng chia sẻ rằng, vào những ngày thời tiết nắng nóng khó ăn cơm, ông thường chọn ăn bún bò tại đây để đảm bảo sức khỏe và đủ năng lượng làm việc cho buổi chiều.

Quán bún bò bán bán lệch giờ ở Huế: Vị đậm đà, giá bình dân - Ảnh 12.

Quán thu hút đông sinh viên và người lao động nhờ chất lượng và giá cả bình dân

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bà Xoa cho hay lượng khách chính của quán là sinh viên và người lao động, do đó quán luôn duy trì mức giá linh hoạt để đảm bảo ai cũng có thể thưởng thức một bữa ăn vừa túi tiền nhưng vẫn đủ chất lượng.

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