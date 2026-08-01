Quán phở Bắc cạnh phố Tây Bùi Viện bán tới 2 giờ sáng, thu hút khách nước ngoài

Nằm trên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, TP.HCM (Q.1 cũ), quán phở Phát Tài là điểm đến quen thuộc của nhiều người Việt yêu hương vị phở Bắc cũng như du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới đến với thành phố mang tên Bác.

Quán phở Phát Tài được nhiều thực khách biết tới khi bán tới 2 giờ sáng ẢNH: B.C

Quán phở Bắc ngay mặt tiền đắc địa ở TP.HCM, bán tới 2 giờ sáng

Lần đầu ghé phở Phát Tài từ những ngày mới khai trương đầu năm 2025, điều chúng tôi ấn tượng nhất chính là hương vị phở Bắc đặc trưng không lẫn vào đâu được. Không ít quán phở Bắc ở TP.HCM theo thời gian phục vụ thêm rau giá để "chiều" thêm cho khẩu vị đa dạng của thực khách, thì phở Phát Tài vẫn kiên định "không rau giá" để giữ đúng "cái hồn phở Bắc giữa lòng thành phố".

Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, người sáng lập phở Phát Tài cho biết quán phở là tâm huyết của ông cùng những người cộng sự mang món ăn nổi tiếng bậc nhất của ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với tới thực khách trong nước cũng như giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Tô phở ở quán đúng vị phở Bắc ẢNH: B.C

Mở cạnh phố Tây Bùi Viện, ngay mặt tiền đắc địa ở trung tâm TP.HCM, quán bán từ 6 giờ sáng tới 2 giờ sáng hôm sau. Đằng sau tên gọi Phát Tài của quán là câu chuyện thú vị. Ngày trước, một trong những sáng lập quán từng mở quán phở Bắc trong khu phố cổ Hà Nội ở số 83 Hàng Giấy, được biết đến với tên gọi Phở 83, đông thực khách.

Nhiều người Việt tin rằng số 83 là số đẹp, mang ý nghĩa là "phát tài", nên khi mang vị phở Bắc bán tại TP.HCM, những người sáng lập quyết định chọn tên Phát Tài để đặt cho quán với ý nghĩa may mắn, tài lộc cho cả chủ quán và thực khách tới thưởng thức.

Ông Dũng chia sẻ thời điểm đầu, phở Phát Tài chưa có nhiều thực khách biết tới. Dần dần, vì hương vị phở hợp với khẩu vị của nhiều thực khách, quán ngày càng đông đúc. Người nước ngoài đến TP.HCM du lịch cũng truyền tai nhau về địa chỉ ẩm thực này để tìm tới thưởng thức.

"Phở bò Phát Tài" và "phở gà Phát Lộc" ở quán ẢNH: B.C

Từ món "phở bò Phát Tài" ban đầu, nhờ sự ủng hộ của thực khách, 9 tháng sau, quán bổ sung thêm vào thực đơn món "phở gà Phát Lộc" tạo nên "bộ đôi" ẩm thực độc đáo, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách.

Ông Dũng cho biết "phở bò Phát Tài" và "phở gà Phát Lộc" được nấu bởi những đầu bếp chuyên về phở Bắc. Trong đó, bí quyết nằm ở nước dùng phở bò được nấu hơn 16 giờ và hơn 8 giờ với phở gà.

Tô phở ở quán là sự kết hợp hài hòa giữa nước dùng thanh trong, sợi phở mềm dai, thịt bò nóng thơm mềm, kết hợp nguyên liệu đặc biệt như sá sùng Quan Lạn, muối mắm Phú Quốc, quế hồi thảo mộc vùng Tây Bắc và rau thơm húng Láng.

Khoảng 50% là khách nước ngoài

Anh Phạm Công Vinh, đại diện quán chia sẻ mỗi tô phở ở đây có giá từ 79.000 đồng. Tô phở bò đặc biệt ở quán có giá 109.000 đồng và phở gà đặc biệt có giá 99.000 đồng, là những phần ăn được nhiều thực khách yêu thích, đặc biệt là khách nước ngoài.

Theo anh Vinh, quán có không gian 2 tầng, có thể đón cùng lúc 110 khách. Khoảng 50% khách đến quán ăn là người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Anh, Pháp… Nhiều người Việt là khách "ruột" của quán, thường xuyên ghé thưởng thức.

Nước dùng được nấu trong nhiều giờ ẢNH: B.C

"Không gian ở phở quán chúng tôi không chỉ là không gian ẩm thực, khách đến không chỉ ăn phở mà còn là để trò chuyện, gắn kết, thư giãn cùng nhau, ngắm đường phố trung tâm TP.HCM. Chúng tôi không chỉ phục vụ ẩm thực mà còn kết nối với khách hàng, giới thiệu với nhiều khách nước ngoài về văn hóa Việt", anh Vinh chia sẻ.

Trong chuyến du lịch TP.HCM cùng gia đình, ông Frederic Minh Layer (quốc tịch Pháp) cùng vợ đã ghé quán phở này để thưởng thức thông qua giới thiệu từ một người bạn Việt Nam.

Người đàn ông Pháp cho biết những chuyến đi Việt Nam, ông ăn phở ở nhiều nơi nhưng phở Phát Tài để lại cho ông ấn tượng đặc biệt. Trong đó, ông thích nhất phần nước dùng thanh và trong, thịt tươi mềm kết hợp cùng sợi phở dai dai.

"Phần ăn rất đầy đặn. Tôi rất thích ăn phở và chắc chắn đây là quán phở của chúng tôi khi trở lại Việt Nam", bà Anne Layer, vợ ông Frederic chia sẻ.

Khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm ẩm thực ở quán ẢNH: B.C

Anh Đặng Đức, một thực khách của quán chia sẻ phở Phát Tài không chỉ ngon mà còn rất thú vị khi quán nằm giữa không khí rất đặc trưng của khu Bùi Viện. Theo anh, ngồi ăn trong không gian mát mẻ, nhìn dòng người qua lại tấp nập, khách du lịch đủ mọi quốc tịch đi ngang liên tục, tạo nên một cảm giác rất riêng mà không phải quán phở nào cũng có được.

"Có những quán ăn ngon vì nguyên liệu. Có những quán ăn ngon vì công thức. Nhưng có những quán khiến người ta nhớ vì tổng hòa của mọi thứ, món ăn, không gian, dịch vụ và cảm xúc khi thưởng thức", vị khách bày tỏ.