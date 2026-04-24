Quán phở ngay trung tâm TP.HCM từng đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton, giờ ra sao?

Đó là câu chuyện của gần 26 năm về trước, vào một ngày đẹp trời tháng 11.2000, khi quán Phở 2000 của gia đình ông Alain Tấn (Huỳnh Trung Tấn) bất ngờ đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng gia đình. Điều thú vị chính là thời điểm này, quán phở chỉ mới mở bán được 1 năm.

LTS: Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21- 24.4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã khám phá ẩm thực, văn hóa Việt khi thưởng thức phở tại một nhà hàng trên phố Đinh Liệt, đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, trong bài viết trên trang Instagram cá nhân, Tổng thống Lee Jae Myung có đoạn nói về ẩm thực Việt gây sốt, như sau: "Tôi từng nghe nói rằng ở Việt Nam, dù bạn vào bất kỳ nhà hàng nào thì món ăn cũng đều rất ngon, và quả thực đúng là như vậy. Nhờ đó, tôi đã được thưởng thức một bữa tối tuyệt vời trước khi rời đi". Từ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân, nhiều người nhớ về những chuyến thăm Việt Nam của các vị nguyên thủ, chính khách nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc... Họ đã ghé các hàng quán ở Hà Nội, TP.HCM để thưởng thức ẩm thực Việt. Hình ảnh các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới thưởng thức ẩm thực đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp về văn hóa, ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Argentina Mauricio Macri... trong thời gian đương nhiệm đã có những chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và đã ghé những hàng quán nào? Những nhà hàng, quán ăn đó giờ ra sao? Hãy cùng nhìn lại trong loạt bài ẩm thực: "Chuyện quán ăn Việt từng đón các chính khách ghé thăm".

Những bức ảnh treo trên tường của Phở 2000…

Nằm cách chợ Bến Thành "vài bước chân", quán Phở 2000 tọa lạc ở vị trí mặt tiền đắc địa ngay trung tâm TP.HCM tại số 210 Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành). Suốt gần 3 thập kỷ qua, quán ăn nổi tiếng với thực khách trong nước lẫn quốc tế.

Mỗi lần ghé quán phở này, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi luôn là những bức ảnh được treo trên tường, chụp lại khoảnh khắc những khách VIP đã đến các chuỗi nhà hàng của gia đình ông Alain Tấn như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Tổng thống Mỹ Bush, cố Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi…

Quán Phở 2000 sau lần đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton vốn đã nổi tiếng lại càng trở nên đông khách hơn.

Từ những năm 1990, vợ chồng ông Alain Tấn là một trong những người tiên phong kinh doanh nhà hàng cao cấp tại TP.HCM. Những chuỗi nhà hàng mà họ mở ra lần lượt tạo tiếng vang trên bản đồ du lịch của thành phố như Le Mekong, Vietnam House, Lemon Grass, Dalat House, Blue Gringer, Chef Lap...

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1998 ảnh hưởng nặng nề đến những thương hiệu cao cấp, kể cả nhà hàng, khách sạn của ông Alain Tấn. Lúc này, sau hàng chục năm kinh doanh ẩm thực Pháp cao cấp, ông chủ bắt đầu ấp ủ ý tưởng kinh doanh fastfood, bán các món ăn truyền thống Việt Nam một cách bình dân, nhanh gọn, giá mềm hơn. Trong vô vàn các món ăn phổ biến ở TP.HCM, ông chủ quyết định chọn bán phở.

Ông chủ và vợ đã đi khắp TP.HCM, Hà Nội để ăn phở ở các quán gia truyền danh tiếng. Sau gần 6 tháng đi ăn và nấu phở tại gia, vợ ông, bà Huỳnh Mỹ Trúc Liên, mà ông vẫn thường gọi bằng "nickname" đầy thương mến - "bé Đào" đã tự tin với nồi nước lèo, trong khi ông Tấn đã định hình được quán phở tiêu chuẩn nhà hàng.

Cựu Tổng thống Mỹ Bush, cố Thủ tướng Nhật Bản Murayama Tomiichi… từng ghé ăn ở các chuỗi nhà hàng của gia đình ông Alain Tấn

Năm 1999, Phở 2000 đầu tiên ra đời trên đường Võ Thị Sáu, nơi từng là phố phở Hiền Vương nức tiếng của Sài Gòn xưa, với phong cách sang trọng, nâng tầm tô phở từ bình dân lên hàng mỹ vị. Ông nhớ lại thời điểm đó, khách xếp hàng dài trên vỉa hè, chuỗi Phở 2000 nhanh chóng thành công và xuất hiện ở nhiều địa điểm mới.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton gọi món gì tại Phở 2000?

Trong ký ức của ông Alain Tấn, từ ngày Phở 2000 mở ở gần cửa Bắc chợ Bến Thành, một người bạn Mỹ làm ở lãnh sự quán mà ông quen, có vợ Việt nên rất thích ăn phở và hầu như tuần nào cũng ghé quán ăn.

"Một ngày, người bạn này đòi gặp tôi có việc. Khi tôi hỏi lý do thì anh bạn này mới nói: “Tôi thích quán phở của anh, cũng ăn ở đây nhiều lần, nhân viên của tôi cũng tới ăn hoài. Có mấy người bạn của tôi người Mỹ, họ kỹ lắm, nhất là về vệ sinh an toàn thực phẩm và tôi muốn dẫn họ tới đây ăn. Nếu anh cho phép, trước khi tôi dẫn họ tới, tôi nhờ người tới quán lấy mẫu kiểm tra. Có được không?”.

Phở 2000 mở từ năm 1999. Ông chủ và vợ chọn cái tên Phở 2000 để đặt cho quán vì ông muốn quán ăn của mình có một dấu ấn đặc biệt khi nhân loại sắp bước sang một thế kỷ mới

Trước đề nghị này, ông chủ không suy nghĩ quá nhiều mà nhanh chóng đồng ý. Sau đó không lâu, trong lúc đang tất bật với việc khai trương một nhà hàng tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Bill Clinton bất ngờ ghé Phở 2000.

Lúc này, quán chỉ có mẹ vợ ông Alain Tấn và nhân viên. May mắn, mọi thứ diễn ra suôn sẻ bởi quán đã được ông bà chủ tổ chức chu đáo, vận hành tốt ngay cả khi không có họ tại quán.

Ngay lúc biết tin, vợ chồng ông Alain Tấn hết sức bất ngờ. Thời điểm đó, sự kiện Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến thăm Việt Nam, TP.HCM được rất nhiều người quan tâm. Dù có thế nào, ông cũng chưa từng nghĩ vị tổng thống sẽ ghé ăn ở quán phở của mình.

Ông chủ vẫn còn nhớ lời kể của mọi người, khi Tổng thống vào quán, lực lượng an ninh chốt hết cửa. Tổng thống Bill Clinton cùng con gái lên lầu 2 để ăn. "Vị khách đặc biệt" gọi một tô phở gà, một phần nước lọc, sau đó là ly cà phê và một phần sinh tố xoài.

Sau đó, vị tổng thống đứng từ ban công vẫy tay chào mọi người. Ông còn vào bếp bắt tay từng người trong quán. "Được tổng thống tới quán thì mình vui chứ, tiếc là tôi không có mặt để đón khách VIP", chủ quán Phở 2000 cười hiền.

Phở 2000 hiện tại và thế hệ kế thừa

Giữa những ngày tháng 4.2026 ở TP.HCM, sau 26 năm kể từ sự kiện Tổng thống Mỹ Bill Clinton ghé thăm, Phở 2000 vẫn liên tục đón những lượt khách trong nước cũng như quốc tế.

Tất cả các thành viên trong gia đình ông Alain Tấn, từ vợ chồng ông đến con trai, con dâu đều một lòng một dạ phát triển quán ăn. Anh Huỳnh Trung Khải (con trai ông Tấn) là thế hệ thứ 3 trong gia đình theo đuổi sự nghiệp kinh doanh ẩm thực dành nhiều tâm huyết cho thương hiệu phở của gia đình.

"Vợ chồng tôi mỗi ngày đều chăm lo cho quán phở ở TP.HCM, còn tôi yên tâm để con trai phát triển kinh doanh ở nước ngoài. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào con, còn mình ở tuổi này cũng được nghỉ ngơi rồi", ông chia sẻ với PV Thanh Niên.

Biết tới quán Phở 2000 từ nhiều năm về trước thông qua lời giới thiệu của một người bạn từng đến TP.HCM du lịch, ông Frederic, người Pháp và vợ mỗi lần về Việt Nam đều ghé quán phở này để ăn.

"Tôi ấn tượng với những bức ảnh treo trên tường của quán phở, bạn biết đó, có rất nhiều chính khách đã đến ăn. Thêm vào đó, hương vị phở ở đây rất tuyệt vời, tôi thích phần nước lèo trong nhưng hương vị bùng nổ. Đây là một trong những địa điểm mà chúng tôi luôn ghé mỗi lần trở lại Việt Nam", vị khách người Pháp chia sẻ.