Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ăn phở, đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân thích thú với những phút trải nghiệm thú vị quanh hồ. Dọc các tuyến phố cổ đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rồi đền Ngọc Sơn, Tổng thống và phu nhân xuất hiện rạng rỡ, đi bộ, ngắm phố phường.

Trên trang Instagram cá nhân, Tổng thống Lee Jae Myung viết: "Buổi tối tại Hà Nội thực sự rất tươi đẹp. Khi dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm và các con ngõ của khu phố cổ, tôi đã có dịp gặp gỡ và trao lời chào thân ái đến người dân Việt Nam. Đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa khi tôi có thể tương tác với mọi người trong những không gian đời thường gần gũi.

Một lần nữa, tôi cảm nhận sâu sắc rằng dù ngôn ngữ và văn hóa có khác biệt, nhưng trái tim chúng ta vẫn có thể kết nối và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi sẽ mãi trân trọng những nụ cười rạng rỡ và sự đón tiếp nồng hậu mà các bạn đã dành cho tôi. Hy vọng rằng trong tương lai, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy sâu sắc và không ngừng thúc đẩy các hoạt động giao lưu sôi nổi.

Tôi từng nghe nói rằng ở Việt Nam, dù bạn vào bất kỳ nhà hàng nào thì món ăn cũng đều rất ngon, và quả thực đúng là như vậy. Nhờ đó, tôi đã được thưởng thức một bữa tối tuyệt vời trước khi rời đi".

Trên trang Instagram cá nhân, Tổng thống Lee Jae Myung đã đăng tải những bức ảnh dạo phố Hà Nội ẢNH: INSTAGRAM TỔNG THỐNG LEE JAE MYUNG

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung thích thú với nón lá Việt Nam ẢNH: INSTAGRAM TỔNG THỐNG LEE JAE MYUNG

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân vẫy tay chào người dân bên đường ẢNH: INSTAGRAM TỔNG THỐNG LEE JAE MYUNG

Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung thưởng thức phở tại một nhà hàng trên phố Đinh Liệt ẢNH: INSTAGRAM TỔNG THỐNG LEE JAE MYUNG

Tổng thống và phu nhân đi bộ ra Hồ Gươm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung dừng chân mua kem Thủy Tạ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm ẢNH: TTXVN

Phu nhân Kim Hae Kyung thích thú vừa ăn kem, vừa ngắm phố phường ẢNH: TUẤN MINH