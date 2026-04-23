Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan bảo tàng, xem múa rối nước

Sáng 23.4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam, bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đã cùng bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Đón Phu nhân Kim Hye Kyung tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng gặp lại Phu nhân Kim Hye Kyung; xúc động khi Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam - món quà mà Phu nhân Ngô Phương Ly đã tặng - cho cuộc hội ngộ.
Trong tà áo dài thanh nhã, Phu nhân Kim Hye Kyung trân trọng cảm ơn phía Việt Nam và Phu nhân Ngô Phương Ly đã dành cho bà sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu và chân tình.
Phu nhân Kim Hye Kyung chia sẻ rất thích chiếc áo dài mà Phu nhân Ngô Phương Ly tặng, bởi chiếc áo thể hiện nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam và rất phù hợp với hoạt động ngoại giao văn hóa hôm nay.
