Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan bảo tàng, xem múa rối nước

Đón Phu nhân Kim Hye Kyung tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng gặp lại Phu nhân Kim Hye Kyung; xúc động khi Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam - món quà mà Phu nhân Ngô Phương Ly đã tặng - cho cuộc hội ngộ.

Trong tà áo dài thanh nhã, Phu nhân Kim Hye Kyung trân trọng cảm ơn phía Việt Nam và Phu nhân Ngô Phương Ly đã dành cho bà sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu và chân tình.

Phu nhân Kim Hye Kyung chia sẻ rất thích chiếc áo dài mà Phu nhân Ngô Phương Ly tặng, bởi chiếc áo thể hiện nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam và rất phù hợp với hoạt động ngoại giao văn hóa hôm nay.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hae Kyung tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Tại Tòa Trống đồng, hai phu nhân đã cùng nghe giới thiệu về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, những nét đẹp đặc sắc của văn hóa các dân tộc Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Tham quan nhà sàn của người Thái và không gian dệt vải của người Mông, hai phu nhân bày tỏ quan tâm và khâm phục bàn tay khéo léo của những người đã tạo ra những mái nhà, chiếc váy xòe sặc sỡ mà tinh tế ẢNH: TUẤN MINH

Tại Tòa Cánh diều, Phu nhân Kim Hye Kyung bày tỏ bất ngờ và đặc biệt thích thú khi được biết tại đây có “Phòng Hàn Quốc”, biểu tượng sinh động của hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, nơi giới thiệu về không gian nhà cổ truyền thống của Hàn Quốc (hanok), một số lễ tết cổ truyền và đời sống hiện đại của người dân Hàn Quốc ngày nay. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, nhiều người Hàn Quốc tại Việt Nam khi đến không gian này đã rất xúc động, cảm nhận như được trở về quê hương. ẢNH: TUẤN MINH

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hye Kyung trò chuyện bên tách trà, thưởng thức bánh dân gian và các tiết mục múa rối nước Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kim Hae Kyung giao lưu với các nghệ sĩ ẢNH: TUẤN MINH

Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn Phu nhân Kim Hae Kyung, mong muốn trong tương lai có các chuyến lưu diễn của nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc ở mỗi nước và mở rộng, thúc đẩy hơn nữa hợp tác về công nghiệp văn hóa, một lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam đang rất chú trọng phát triển

Bày tỏ yêu mến trước các tiết mục múa rối nước, Phu nhân Kim Hye Kyung mong muốn trong tương lai loại hình biểu diễn này sẽ sớm đến Hàn Quốc, giúp công chúng Hàn Quốc thêm yêu và hiểu hơn về chiều sâu văn hóa Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Đây không chỉ là một hoạt động ngoại giao trong khuôn khổ một chuyến thăm cấp nhà nước mà còn nhấn mạnh quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai quốc gia, khẳng định văn hóa là một trong những cầu nối bền chặt, từ trái tim đến trái tim giữa người dân Việt Nam và người dân Hàn Quốc ẢNH: TUẤN MINH





