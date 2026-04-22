Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc

Chiều 22.4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.
Tham dự lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân có Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc ; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung,...
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Việt Nam sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị mới.
Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân từ ngày 21 - 24.4 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.
