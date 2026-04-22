Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc

Tham dự lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân có Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc ; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung,...

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Việt Nam sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị mới.

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân từ ngày 21 - 24.4 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.

Thiếu nhi thủ đô tay cầm cờ hai nước nồng nhiệt vẫy chào Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân cùng đoàn cấp cao Hàn Quốc ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước ẢNH: TUẤN MINH

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung ẢNH: TUẤN MINH

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

