Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Hàn Quốc

Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
22/04/2026 17:35 GMT+7

Chiều 22.4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Tham dự lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân có Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc ; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung,...

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Việt Nam sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị mới.

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân từ ngày 21 - 24.4 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.

Thiếu nhi thủ đô tay cầm cờ hai nước nồng nhiệt vẫy chào Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân cùng đoàn cấp cao Hàn Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung tiến lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiến hành hội đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Chiều tối 21.4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21- 24.4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Khám phá thêm chủ đề

