Lần đầu tiên tại Huế có liên hoan bún bò Huế toàn quốc

Ngày 10.7, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức họp báo công bố chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề "Ngày bún bò Huế".

Chương trình diễn ra từ ngày 23.7 đến ngày 26.7 tại công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân), quy tụ khoảng 80 gian hàng ẩm thực đến từ Huế và nhiều địa phương như Quảng Trị, Hà Nội, Nghệ An, Phú Thọ…

Phó chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang chủ trì họp báo ẢNH: MINH QUÂN

Theo ban tổ chức, trong 4 ngày diễn ra chương trình, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc của Huế và các vùng miền.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên có liên hoan bún bò Huế toàn quốc, để các nhà hàng, đầu bếp của các cơ sở, tiệm ăn, quán bún nổi tiếng trong cả nước trình diễn chế biến và nấu bún bò Huế theo từng bản sắc và hương vị vùng miền khác nhau.

Qua đó, xác lập kỷ lục "Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần tôn vinh và quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế trong chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực".

Chương trình cũng là dịp để người dân, du khách thưởng thức show diễn bún bò Huế "Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự", cùng nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm và biểu diễn nghệ thuật, văn hóa đặc sắc…

Ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (đứng), phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: PHAN NGỌC MINH

Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc chuỗi sự kiện Festival Huế 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Huế - điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Thông qua chương trình, thành phố Huế kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu bún bò Huế, đưa món ăn mang đậm bản sắc cố đô trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực khu vực và thế giới; lan tỏa niềm tự hào về di sản ẩm thực Việt Nam đến đông đảo công chúng, xứng tầm với thương hiệu "Huế - Kinh đô ẩm thực".

Trong khuôn khổ họp báo, Acecook Việt Nam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Sở Du lịch thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030, với vai trò là đơn vị đồng hành chiến lược toàn diện trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển thương hiệu du lịch ẩm thực Huế trong thời gian tới.

Acecook Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Sở Du lịch thành phố Huế ẢNH: PHAN NGỌC MINH

Phát biểu tại buổi công bố chương trình, ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, cho biết đối với Acecook, đây không chỉ là sự đồng hành trong chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 mà còn là cam kết đồng hành lâu dài cùng Sở Du lịch thành phố Huế trong việc quảng bá du lịch và lan tỏa giá trị ẩm thực Huế.

Dịp này, Acecook Việt Nam sẽ chính thức ra mắt sản phẩm mới "Bún sấy khô Hằng Nga", một sản phẩm ăn liền chất lượng, tiện lợi và hiện đại, mang tinh hoa bún bò Huế đến gần hơn với người tiêu dùng.