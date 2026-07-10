Sắp có chuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha

Sáng 10.7, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để thống nhất phương án tổ chức, khai thác tuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha.

Theo đề án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng, tuyến tàu dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1.9, hướng đến hình thành sản phẩm du lịch đường sắt đặc thù, kết nối chuỗi di sản và các điểm đến nổi bật của khu vực Bắc Trung bộ.

Đoàn tàu dự kiến gồm 7 toa được thiết kế theo hướng trải nghiệm, tích hợp không gian giới thiệu văn hóa vùng miền, trưng bày sản phẩm OCOP, khu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Chuyến tàu kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết nối giữa 2 vùng đất di sản ẢNH: BẢO MINH - THANH LỘC

Tuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha dài khoảng 190 km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 30 phút. Giá vé dự kiến từ 360.000 đồng/người.

Theo đề án, tuyến tàu du lịch sẽ tạo điều kiện để du khách khám phá nhiều điểm đến nổi bật như quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Mô hình "Một hành trình - Nhiều trải nghiệm" được kỳ vọng sẽ kết nối đồng bộ vận tải đường sắt với các dịch vụ lữ hành, lưu trú và tham quan, góp phần tăng cường liên kết vùng và phát triển du lịch.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá đề án có tính khả thi, phù hợp định hướng liên kết phát triển du lịch vùng và khai thác hiệu quả hạ tầng đường sắt hiện có. Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng nhận diện đoàn tàu mang dấu ấn di sản, kết hợp gam màu vàng nâu của Cố đô Huế, sắc xanh của Phong Nha - Kẻ Bàng cùng hình ảnh Quảng Trị - vùng đất hòa bình; đồng thời thiết kế không gian trên tàu theo hướng kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khát vọng hòa bình.

Các đại biểu cũng kiến nghị xây dựng mức giá vé cạnh tranh, đa dạng các gói dịch vụ kết hợp lưu trú, tham quan và xe trung chuyển; hoàn thiện hạ tầng kết nối từ ga đến các điểm du lịch, xác định nhóm khách hàng mục tiêu và tăng cường quảng bá để nâng cao hiệu quả khai thác.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị để triển khai đề án Tuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha ẢNH: ĐẶNG HÀ

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn thiện đề án, chuẩn bị các điều kiện để đưa tuyến tàu vào khai thác đúng tiến độ.

Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối, xây dựng các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa, lịch sử, ẩm thực và sản phẩm OCOP, tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, bán vé và quảng bá, đưa tuyến tàu Huế - Phong Nha trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của khu vực Bắc Trung bộ.