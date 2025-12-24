Cần Thơ khai trương bến tàu du lịch, phục vụ du khách tham gia tour sông nước

Chiều 24.12, Công ty TNHH MTV Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Tân Đại Phong (Công ty Tân Đại Phong) tổ chức khai trương bến tàu du lịch Tân Đại Phong (tại bờ kè Vincom, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) phục vụ du khách tham gia tour đường sông với nhiều điểm nhấn thú vị.

Du khách lên tàu du lịch của Công ty Tân Đại Phong tham gia tour sông nước ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Tân Đại Phong, cho biết bến tàu du lịch Tân Đại Phong được định hướng trở thành điểm kết nối tour sông nước, sinh thái, cộng đồng, văn hóa bản địa, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với Cần Thơ.

Giai đoạn 1, công ty đầu tư 18 phương tiện thủy, bến cảng, trạm sạc, nhà chờ... với tổng kinh phí khoảng 30 tỉ đồng. Phương tiện thủy là tàu 2 thân, chất liệu composite, được đóng mới 100%. Mỗi phương tiện có sức chở từ 4 đến 12 người, đưa du khách tham quan chợ nổi Cái Răng, cồn Ấu, ngắm cầu Cần Thơ, thăm cồn Sơn và trải nghiệm các khu du lịch sinh thái, miệt vườn hấp dẫn ở Cần Thơ.

Giai đoạn 2, công ty sẽ tăng thêm phương tiện có sức chở từ 25 đến 96 người, phục vụ du khách trải nghiệm sông nước miệt vườn sinh thái thuộc địa bàn Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ).

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, bến tàu du lịch và các phương tiện thủy của Công ty Tân Đại Phong đã mở ra hội cơ hội mới cho du khách trong ngoài nước khi đặt chân đến TP.Cần Thơ. Các tour đường thủy của công ty sẽ góp phần đa dạng sản phẩm và thúc đẩy du lịch TP.Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững.