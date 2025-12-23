Nhằm ghi nhận, tôn vinh những dấu ấn tiêu biểu đó, Bộ VH-TT-DL giao Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025. Đây không chỉ là hoạt động tổng kết thường niên mang tính chuyên môn cao, mà còn là dịp đánh giá toàn diện những nỗ lực, đóng góp của ngành trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch gắn với chiến lược phát triển bền vững đất nước.



Bình chọn đa hình thức, huy động rộng rãi các cơ quan, tổ chức

Hoạt động bình chọn được tổ chức dưới 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, chương trình bình chọn trực tuyến được tổ chức trên Báo Văn hóa điện tử, các nền tảng mạng xã hội của Báo Văn hóa và cổng thông tin điện tử của Bộ VH-TT-DL (http://bvhttdl.gov.vn). Chương trình bình chọn trực tiếp cũng được tổ chức vào ngày 23.12 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng biên tập Báo Văn hóa, Trưởng BTC, cho biết ngành văn hóa, thể thao và du lịch đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức các sự kiện lớn của năm 2025 ẢNH: BTC

Trước đó, ban tổ chức (BTC) đã gửi công văn tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL; các sở VH-TT-DL, sở Du lịch, sở VH-TT trên toàn quốc, đề nghị giới thiệu, đề cử các sự kiện văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình tiêu biểu diễn ra trong năm 2025. Đồng thời, nhiều tổ chức nghề nghiệp và xã hội - nghề nghiệp cũng được mời tham gia đề cử, bao gồm Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam…

Năm 2025 được đánh giá là năm ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng; nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn được tổ chức bài bản, có chiều sâu chuyên môn; các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có bước phát triển theo hướng bền vững, gắn với quảng bá hình ảnh quốc gia và hội nhập quốc tế. Nhiều sự kiện đã tạo được sức lan tỏa xã hội, góp phần khẳng định vị thế và giá trị văn hóa Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế...