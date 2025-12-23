Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
23/12/2025 12:33 GMT+7

Từ 8 giờ ngày 23.12 đến 9 giờ ngày 25.12, 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 được chính thức bình chọn.

Nhằm ghi nhận, tôn vinh những dấu ấn tiêu biểu đó, Bộ VH-TT-DL giao Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025. Đây không chỉ là hoạt động tổng kết thường niên mang tính chuyên môn cao, mà còn là dịp đánh giá toàn diện những nỗ lực, đóng góp của ngành trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch gắn với chiến lược phát triển bền vững đất nước.

Bình chọn đa hình thức, huy động rộng rãi các cơ quan, tổ chức 

Hoạt động bình chọn được tổ chức dưới 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, chương trình bình chọn trực tuyến được tổ chức trên Báo Văn hóa điện tử, các nền tảng mạng xã hội của Báo Văn hóa và cổng thông tin điện tử của Bộ VH-TT-DL (http://bvhttdl.gov.vn). Chương trình bình chọn trực tiếp cũng được tổ chức vào ngày 23.12 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng biên tập Báo Văn hóa, Trưởng BTC, cho biết ngành văn hóa, thể thao và du lịch đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức các sự kiện lớn của năm 2025

ẢNH: BTC

Trước đó, ban tổ chức (BTC) đã gửi công văn tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL; các sở VH-TT-DL, sở Du lịch, sở VH-TT trên toàn quốc, đề nghị giới thiệu, đề cử các sự kiện văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình tiêu biểu diễn ra trong năm 2025. Đồng thời, nhiều tổ chức nghề nghiệp và xã hội - nghề nghiệp cũng được mời tham gia đề cử, bao gồm Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam…

Năm 2025 được đánh giá là năm ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng; nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn được tổ chức bài bản, có chiều sâu chuyên môn; các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có bước phát triển theo hướng bền vững, gắn với quảng bá hình ảnh quốc gia và hội nhập quốc tế. Nhiều sự kiện đã tạo được sức lan tỏa xã hội, góp phần khẳng định vị thế và giá trị văn hóa Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế...

Danh sách 15 sự kiện để bình chọn ra 10 sự kiện cuối cùng

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành VH-TT-DL vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

2. Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam

3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945-28.8.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

4. Tiếp tục khẳng định tầm vóc của di sản Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản ở các loại hình đầu tiên được UNESCO vinh danh.

5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất.

6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa thế giới lần đầu tiên.

7. Ấn tượng "Cảm hứng Việt" tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam" lần thứ 3 - 2025.

8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

9. Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.

10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy đóng góp nổi bật của ngành Điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa.

11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao và các hội nghị liên quan năm 2025.

12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục.

13. Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào Top 3 SEA Games 33.

14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.

15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại sau 5 năm và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.

Tin liên quan

Nở rộ lễ hội thời trang đường phố

Nở rộ lễ hội thời trang đường phố

Khi những lễ hội thời trang đường phố liên tục xuất hiện, bầu không khí sáng tạo lan rộng trong nhiều thành phố, trên nhiều tuyến đường. Trong dòng chảy ấy, những bộ cổ phục, Việt phục được hàng ngàn người diễu hành đã tạo nên quy mô kỷ lục, tạo nên vẻ đẹp sinh động của văn hóa truyền thống.

Ăn - xem - trải nghiệm di sản ẩm thực giữa lòng thủ đô

Khám phá thêm chủ đề

sự kiện Tiêu Biểu Bóng đá nam Việt Nam văn hóa thể thao du lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận