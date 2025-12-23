Nhằm ghi nhận, tôn vinh những dấu ấn tiêu biểu đó, Bộ VH-TT-DL giao Báo Văn hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025. Đây không chỉ là hoạt động tổng kết thường niên mang tính chuyên môn cao, mà còn là dịp đánh giá toàn diện những nỗ lực, đóng góp của ngành trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch gắn với chiến lược phát triển bền vững đất nước.
Bình chọn đa hình thức, huy động rộng rãi các cơ quan, tổ chức
Hoạt động bình chọn được tổ chức dưới 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, chương trình bình chọn trực tuyến được tổ chức trên Báo Văn hóa điện tử, các nền tảng mạng xã hội của Báo Văn hóa và cổng thông tin điện tử của Bộ VH-TT-DL (http://bvhttdl.gov.vn). Chương trình bình chọn trực tiếp cũng được tổ chức vào ngày 23.12 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
Trước đó, ban tổ chức (BTC) đã gửi công văn tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL; các sở VH-TT-DL, sở Du lịch, sở VH-TT trên toàn quốc, đề nghị giới thiệu, đề cử các sự kiện văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình tiêu biểu diễn ra trong năm 2025. Đồng thời, nhiều tổ chức nghề nghiệp và xã hội - nghề nghiệp cũng được mời tham gia đề cử, bao gồm Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam…
Năm 2025 được đánh giá là năm ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng; nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn được tổ chức bài bản, có chiều sâu chuyên môn; các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có bước phát triển theo hướng bền vững, gắn với quảng bá hình ảnh quốc gia và hội nhập quốc tế. Nhiều sự kiện đã tạo được sức lan tỏa xã hội, góp phần khẳng định vị thế và giá trị văn hóa Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế...
Danh sách 15 sự kiện để bình chọn ra 10 sự kiện cuối cùng
1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành VH-TT-DL vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
2. Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam
3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945-28.8.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
4. Tiếp tục khẳng định tầm vóc của di sản Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản ở các loại hình đầu tiên được UNESCO vinh danh.
5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất.
6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa thế giới lần đầu tiên.
7. Ấn tượng "Cảm hứng Việt" tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam" lần thứ 3 - 2025.
8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.
9. Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.
10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy đóng góp nổi bật của ngành Điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa.
11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao và các hội nghị liên quan năm 2025.
12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục.
13. Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào Top 3 SEA Games 33.
14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.
15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại sau 5 năm và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.
