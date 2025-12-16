Ăn - xem - trải nghiệm di sản ẩm thực giữa lòng thủ đô

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025, với chủ đề Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo, quy tụ các món ăn trứ danh cùng nhiều thức quà truyền thống của đất kinh kỳ. Không chỉ dừng ở trải nghiệm vị giác, lễ hội được thiết kế như một không gian giải trí - văn hóa - trải nghiệm đa tầng, nơi các nghệ nhân trực tiếp trình diễn quy trình chế biến, kể câu chuyện về tri thức nghề, ký ức gia đình và bản sắc vùng miền. Lần đầu tiên, những giá trị ẩm thực vốn gắn với bếp nhà, làng nghề và nghi lễ truyền thống được "đưa ra ánh sáng", trở thành trải nghiệm công chúng thủ đô sinh động, gần gũi và dễ tiếp cận.

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 quy tụ 60 gian hàng là những món ăn, thức quà trứ danh của Hà Nội cùng nhiều hoạt động hấp dẫn ẢNH: TRƯƠNG VỊ

Cuối tuần "ăn chơi" đậm chất Hà Nội

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 không chỉ là điểm hẹn thưởng thức món ngon, mà còn mở ra hành trình khám phá chiều sâu di sản ẩm thực thủ đô - nơi tinh hoa "36 phố phường" gặp gỡ và hòa quyện cùng văn hóa xứ Đoài trong diện mạo Hà Nội mở rộng hôm nay.

Từ năm 2014, Hà Nội đã tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, nhận diện hàng trăm di sản ẩm thực đặc sắc và từng bước đưa vào danh mục bảo tồn. Đến nay, 7 di sản ẩm thực của Hà Nội đã được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển công nghiệp văn hóa. Những cái tên quen thuộc như cốm Mễ Trì, trà sen Quảng An, xôi Phú Thượng, bánh cuốn Thanh Trì, tri thức nấu cỗ Bát Tràng không chỉ được gìn giữ mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hiện đại, gắn với du lịch và kinh tế sáng tạo. Đặc biệt, chuỗi hoạt động quảng bá di sản phở Hà Nội - từ ký họa, video ngắn đến bản đồ phở cũng sẽ được giới thiệu, giúp công chúng tiếp cận di sản bằng nhiều giác quan.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội là sự kiện thường niên do UBND TP.Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, tổ chức trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô theo Nghị quyết 09-NQ/TU (ban hành ngày 22.02.2022), giai đoạn 2021–2025, tầm nhìn đến năm 2045 ẢNH: QUẢNG HÀ

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội còn có gì hấp dẫn?

Không chỉ là điểm nhấn văn hóa - giải trí cuối năm, lễ hội năm nay còn ghi dấu mốc quan trọng khi lễ khai mạc công bố quyết định ghi danh "Tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng (Hà Nội)" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công chúng sẽ có dịp gặp gỡ đại diện gia đình dòng họ Đoàn, những người đã gìn giữ món ăn trứ danh suốt 6 thế hệ - biểu tượng ẩm thực gắn sâu với ký ức Hà Nội.

Song song đó là chuỗi hoạt động trải nghiệm và tương tác phong phú: workshop trình diễn di sản như gói bánh chưng, nấu cỗ Bát Tràng, ướp chè sen Tây Hồ, làm cốm, nấu xôi Phú Thượng, bún ốc nguội, cháo se…; các tọa đàm chuyên đề, giao lưu với sinh viên, triển lãm ảnh, sách lưu động và chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian - đương đại.

Với 60 không gian ẩm thực Hà Nội và vùng miền, lễ hội trở thành điểm hẹn cuối tuần giàu bản sắc, nơi di sản được kể lại bằng ngôn ngữ của đời sống hôm nay, để ẩm thực không chỉ được thưởng thức, mà còn được cảm nhận như một trải nghiệm văn hóa trọn vẹn.