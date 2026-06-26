Bên trong 'cung điện thạch nhũ' của hang động mới phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Công ty TNHH Jungle Boss (đơn vị chuyên tổ chức du lịch mạo hiểm, du lịch hang động ở Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) khảo sát và phát hiện một hang động mới với hệ thống thạch nhũ quy mô lớn cùng nhiều cụm ngọc động có kích thước đặc biệt hiếm gặp.

Bên trong hang Thắng ẢNH: JUNGLE BOSS

Đây là một trong những phát hiện nổi bật về hang động trong những năm gần đây, góp phần khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời mở ra nhiều triển vọng cho công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển du lịch khám phá.

Trước đó, vào tháng 3.2026, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân địa phương về việc phát hiện hang động mới, đội thám hiểm Jungle Boss đã phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng triển khai chương trình khảo sát kéo dài 6 ngày.

Hang Thắng dài khoảng 3 km ẢNH: JUNGLE BOSS

Hang động mới được đặt tên là hang Thắng (Victory Cave), theo tên người dân đã phát hiện vị trí hang. Hang nằm trên tuyến đường nối hang Voi và hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đội khảo sát xác định hang Thắng có chiều dài khoảng 3 km, bề rộng trung bình khoảng 70 m, nhiều đoạn rộng trên 100 m. Hang có 2 cửa và chia thành 2 nhánh riêng biệt. Cửa vào rộng khoảng 5 m², trong khi cửa còn lại rất hẹp, chỉ đủ để một người trưởng thành lách qua.

Để tiếp cận lòng hang, các thành viên phải đu dây xuống độ sâu khoảng 20 m. Ngay khi chạm đáy, trước mắt đoàn khảo sát hiện ra không gian rộng lớn với hệ thống thạch nhũ được kiến tạo qua hàng trăm nghìn năm. Gần như toàn bộ chiều dài 3 km của hang đều được bao phủ bởi thạch nhũ với quy mô ấn tượng. Nhiều cột thạch nhũ cao tới 50 m vươn lên giữa lòng hang, xen kẽ là những rèm đá rủ từ trần xuống vách cùng các khối măng đá đồ sộ. Nhiều dạng thạch nhũ và cấu trúc đá có hình thái độc đáo xuất hiện dày đặc, tạo nên cảnh quan kỳ vĩ.

Ngọc động bên trong hang Thắng ẢNH: JUNGLE BOSS



Đặc biệt, đoàn thám hiểm còn ghi nhận số lượng lớn các cụm ngọc động có kích thước rất lớn. Những viên ngọc động tròn, trắng, bề mặt nhẵn bóng và lấp lánh nằm trong các hốc đá tự nhiên.

Theo Jungle Boss, ngay cả các chuyên gia hang động giàu kinh nghiệm của đơn vị cũng chưa từng bắt gặp số lượng và kích thước ngọc động như tại hang Thắng. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho quá trình kiến tạo địa chất đặc biệt diễn ra trong lòng hang.

Sau khi hoàn tất khảo sát, Công ty TNHH Jungle Boss đã có văn bản gửi Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đề xuất bổ sung hang Thắng vào tuyến du lịch sinh thái khám phá hồ Ma Đa - hang Trạ Ang theo hành trình 2 ngày 1 đêm. Đề xuất này đã được Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chấp thuận chủ trương.

Theo kỳ vọng của đơn vị khảo sát, hang Thắng sẽ trở thành điểm đến mới hấp dẫn, góp phần gia tăng sức hút cho loại hình du lịch khám phá thiên nhiên và hệ thống hang động tại Quảng Trị.