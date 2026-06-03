Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xem đàn hổ ở Phong Nha - Kẻ Bàng ngâm bồn, giải nhiệt bằng món 'kem nhân thịt'

Bá Cường
Bá Cường
03/06/2026 12:10 GMT+7

Lớp lông dày khiến đàn hổ tại vườn Phong Nha cực kỳ khó thoát nhiệt trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Những khối đá lạnh nhân thịt, đá tiết bất ngờ trở thành món đồ chơi kiêm bữa ăn giải nhiệt khoái khẩu của đàn mãnh thú

Những ngày qua, tỉnh Quảng Trị liên tục có những ngày nắng nóng khi nhiệt độ nhiều nơi từ 37oC trở lên vào ban ngày. Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tìm cách giải nhiệt cho các loài động vật, trong đó có 7 con hổ đang được chăm sóc tại đây.

Giải nhiệt nắng nóng cho 7 con hổ tại vườn Phong Nha- Ảnh 1.

Một con hổ ở vườn Phong Nha thưởng thức món đá lạnh nhân thịt để giải nhiệt

ẢNH: TRUNG TÂM CỨU HỘ

Theo trung tâm cứu hộ, hổ là loài thú ăn thịt cỡ lớn, có lớp lông dày nên khả năng thoát nhiệt kém. Những ngày nhiệt độ tăng cao, hổ thường giảm vận động, nằm nghỉ nhiều và tìm đến nơi có nước hoặc bóng mát để giải nhiệt.

"Vào mùa nắng nóng, đơn vị đã tăng cường nhiều biện pháp chăm sóc cho 7 cá thể hổ Đông Dương. Nhiều hoạt động làm giàu môi trường được triển khai hiệu quả, các món như nước đá nhân thịt, đá tuyết được cho xen kẽ trong các bữa ăn nhằm tạo cảm giác mát cho hổ khi ăn", ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chia sẻ.

Giải nhiệt nắng nóng cho 7 con hổ tại vườn Phong Nha- Ảnh 2.

Thùng nhựa được cho vào chuồng để hổ chơi đùa, kích thích bản năng săn bắt, tăng cường vận động

ẢNH: TRUNG TÂM CỨU HỘ

Ngoài ra, để chống nóng cho đàn hổ, trung tâm cứu hộ cũng luôn duy trì bể tắm đầy nước sạch cho hổ ngâm mình giải nhiệt, thay mới nước uống thường xuyên, tạo độ ẩm nền chuồng bằng vòi xịt áp lực cao nhằm tạo không gian mát hơn cho hổ.

Nhiều cá thể hổ tỏ ra hứng thú, chơi đùa với đá lạnh. Ngoài ra, các vật dụng như cành cây, thùng nhựa và giá thể tự nhiên cũng được bố trí trong khu vực chuồng nuôi nhằm kích thích bản năng săn bắt, tăng cường vận động và hạn chế sự đơn điệu trong môi trường nuôi cứu hộ.

Giải nhiệt nắng nóng cho 7 con hổ tại vườn Phong Nha- Ảnh 3.

Các nhân viên tại trung tâm cứu hộ giấu thức ăn để làm giàu môi trường sống cho một cá thể khỉ

ẢNH: TRUNG TÂM CỨU HỘ

Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc và nuôi bảo tồn hơn 50 cá thể động vật hoang dã thuộc 18 loài. Trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ như hổ Đông Dương, chim hồng hoàng, công má vàng, cu li nhỏ... Mỗi loài đều có chế độ chăm sóc và làm giàu môi trường phù hợp với đặc điểm sinh học và tập tính tự nhiên nhằm giúp động vật duy trì sức khỏe ổn định, giảm căng thẳng trong điều kiện nuôi cứu hộ.


Tin liên quan

Khởi tố 2 người đàn ông mua bán hổ để nấu cao bán dịp tết Nguyên đán

Khởi tố 2 người đàn ông mua bán hổ để nấu cao bán dịp tết Nguyên đán

Hai người đàn ông ở tỉnh Thanh Hóa mua bán 2 con hổ giá trị gần 2 tỉ đồng để nấu cao bán dịp tết Nguyên đán, đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

Giải nhiệt Hổ Đông Dương động vật hoang dã Phong Nha - Kẻ Bàng hổ hổ ở Phong Nha - Kẻ Bàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận