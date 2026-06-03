Xem đàn hổ ở Phong Nha - Kẻ Bàng ngâm bồn, giải nhiệt bằng món 'kem nhân thịt'

Những ngày qua, tỉnh Quảng Trị liên tục có những ngày nắng nóng khi nhiệt độ nhiều nơi từ 37oC trở lên vào ban ngày. Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tìm cách giải nhiệt cho các loài động vật, trong đó có 7 con hổ đang được chăm sóc tại đây.

Một con hổ ở vườn Phong Nha thưởng thức món đá lạnh nhân thịt để giải nhiệt ẢNH: TRUNG TÂM CỨU HỘ

Theo trung tâm cứu hộ, hổ là loài thú ăn thịt cỡ lớn, có lớp lông dày nên khả năng thoát nhiệt kém. Những ngày nhiệt độ tăng cao, hổ thường giảm vận động, nằm nghỉ nhiều và tìm đến nơi có nước hoặc bóng mát để giải nhiệt.

"Vào mùa nắng nóng, đơn vị đã tăng cường nhiều biện pháp chăm sóc cho 7 cá thể hổ Đông Dương. Nhiều hoạt động làm giàu môi trường được triển khai hiệu quả, các món như nước đá nhân thịt, đá tuyết được cho xen kẽ trong các bữa ăn nhằm tạo cảm giác mát cho hổ khi ăn", ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chia sẻ.

Thùng nhựa được cho vào chuồng để hổ chơi đùa, kích thích bản năng săn bắt, tăng cường vận động ẢNH: TRUNG TÂM CỨU HỘ

Ngoài ra, để chống nóng cho đàn hổ, trung tâm cứu hộ cũng luôn duy trì bể tắm đầy nước sạch cho hổ ngâm mình giải nhiệt, thay mới nước uống thường xuyên, tạo độ ẩm nền chuồng bằng vòi xịt áp lực cao nhằm tạo không gian mát hơn cho hổ.

Nhiều cá thể hổ tỏ ra hứng thú, chơi đùa với đá lạnh. Ngoài ra, các vật dụng như cành cây, thùng nhựa và giá thể tự nhiên cũng được bố trí trong khu vực chuồng nuôi nhằm kích thích bản năng săn bắt, tăng cường vận động và hạn chế sự đơn điệu trong môi trường nuôi cứu hộ.

Các nhân viên tại trung tâm cứu hộ giấu thức ăn để làm giàu môi trường sống cho một cá thể khỉ ẢNH: TRUNG TÂM CỨU HỘ

Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc và nuôi bảo tồn hơn 50 cá thể động vật hoang dã thuộc 18 loài. Trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ như hổ Đông Dương, chim hồng hoàng, công má vàng, cu li nhỏ... Mỗi loài đều có chế độ chăm sóc và làm giàu môi trường phù hợp với đặc điểm sinh học và tập tính tự nhiên nhằm giúp động vật duy trì sức khỏe ổn định, giảm căng thẳng trong điều kiện nuôi cứu hộ.



