Mê mẩn mùa bướm trắng ở Phong Nha

Nằm cách Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 20 km về phía tây nam, Vực Trô là hồ nước tự nhiên nằm ở vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nơi đây còn khá hoang sơ khi bao quanh bởi rừng tự nhiên và núi đá vôi. Đặc biệt, vào khoảng từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5, khi tiết trời bắt đầu ấm nóng, những đàn bướm trắng xuất hiện tại hồ Vực Trô trở thành địa điểm hút khách du lịch.

Đàn bướm trắng dạo quanh hồ Vực Trô đang hút khách du lịch

Chị Phạm Thị Giang (30 tuổi, trú tại xã Hoàn Lão, Quảng Trị) cứ tầm cuối tháng 4, đầu tháng 5 hằng năm lại rủ bạn bè tới các hồ, suối quanh Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để được hòa mình vào thiên nhiên và đặc biệt là để check-in với mùa bướm trắng.

"Từ khoảng 3 năm đổ lại đây, cứ bắt đầu giữa mùa hạ là mình cùng bạn bè đến đây để check-in với đàn bướm trắng tuyệt đẹp sau đó cùng cắm trại qua đêm. Năm nay tụi mình đi vào đầu tháng 5 nên dễ dàng để bắt gặp những đàn bướm trắng, càng về gần cuối mùa bướm càng nhiều, càng đẹp", chị Giang chia sẻ.

Du khách check-in với đàn bướm trắng

Bướm trắng ở hồ xuất hiện nhiều nhất từ khoảng 10 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Thời điểm này, khí hậu bắt đầu nắng mạnh tạo điều kiện lý tưởng để bươm bướm sinh sôi nảy nở. Ở hồ Vực Trô, bướm trắng chiếm số lượng đông đảo nhất, bay rợp từng đàn lớn dọc bên hồ. Ngoài bướm trắng cũng có một số loài bướm khác tập trung ở đây như bướm phượng, bướm khế... với màu sắc rực rỡ và kích thước lớn.

"Chụp ảnh với đàn bướm trắng mà cứ ngỡ như mình đang ở trong phim", chị Giang chia sẻ

Nhờ đàn bướm, chị Giang có thể có những bức ảnh ưng ý

Chị Lê Thái Thu, đi cùng nhóm với chị Giang chia sẻ rất thích địa điểm này, năm nào chị cũng check-in với đàn bươm bướm trắng. Theo kinh nghiệm của chị nên đi vào những ngày nắng to, bướm trắng mới tập trung nhiều.

Đàn bướm trắng đậu khắp bên hồ Vực Trô vô cùng thơ mộng

Hàng ngàn con bướm ở khu vực giống nhau như đúc

Để có những bức ảnh lung linh, trang phục ưu tiên nhất là những chiếc váy sáng màu, mang phong cách dịu dàng. Sự kết hợp giữa sắc xanh của núi rừng và mặt hồ cùng đàn bướm trắng tạo nên một khung cảnh đậm chất điện ảnh.

Chị Thu cho biết "chỉ cần đứng trong đàn bướm sẽ có được những tấm ảnh lung linh"

Ngoài check-in với đàn bướm trắng đẹp như trong tranh, du khách có thể cùng bạn bè cắm trại ngay cạnh hồ hay đắm mình vào làn nước xanh như ngọc cũng là một trải nghiệm khá thú vị.



