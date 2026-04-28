Dẹp nạn 'cò vạc' trước cửa ngõ di sản Phong Nha

Ngày 28.4, UBND xã Phong Nha (Quảng Trị) cho biết nhiều đơn vị đã vào cuộc, đồng loạt ra quân xử lý tình trạng chèo kéo khách, xe máy lạng lách và vi phạm hành lang an toàn giao thông tại khu vực “cửa ngõ” Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây tại các điểm như ngã tư chợ phà Xuân Sơn hay nút giao đường Hồ Chí Minh dẫn vào khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, một số người hành nghề xe ôm, nhân viên quán ăn thường xuyên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, bám theo ô tô chở khách để phát tờ rơi, chèo kéo.

Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gây phản cảm, ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.

Nạn chèo kéo khách phổ biến ở cửa ngõ Phong Nha- Kẻ Bàng ẢNH: THANH LỘC

Ngoài ra, việc lấn chiếm lòng lề đường, đặt biển quảng cáo sai quy định, buôn bán tràn lan cũng tái diễn, khiến mỹ quan đô thị khu trung tâm xã bị ảnh hưởng.

Trong sáng qua 27.4, lực lượng chức năng xã Phong Nha chia thành 3 tổ công tác tập trung kiểm tra tại các “điểm nóng”. Quá trình làm nhiệm vụ, các tổ sử dụng thiết bị ghi hình để thu thập bằng chứng.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã lập biên bản 2 trường hợp vi phạm điển hình và tạm giữ phương tiện liên quan.

Cùng ngày 27.4, UBND xã làm việc với các hộ kinh doanh dọc tuyến ngã tư chợ phà Xuân Sơn, chỉ rõ các hành vi chèo kéo khách, cạnh tranh không lành mạnh, lấn chiếm hành lang giao thông đều bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chính quyền xã Phong Nha tiếp xúc với các tiểu thương và những người liên quan ẢNH: THANH LỘC

Tại buổi làm việc, các hộ kinh doanh đã ký cam kết không để nhân viên chèo kéo khách, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không đặt biển hiệu trái phép; đồng thời đảm bảo môi trường kinh doanh văn minh, minh bạch. Chính quyền địa phương cho biết sẽ mở rộng việc ký cam kết đến toàn bộ cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha, khẳng định hành vi chèo kéo, tranh giành khách không đơn thuần là vi phạm trật tự đô thị mà còn trực tiếp xâm phạm an toàn giao thông, làm xấu hình ảnh điểm đến du lịch quốc tế.

Chủ tịch UBND xã Phong Nha cũng giao công an xã chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan duy trì tuần tra thường xuyên, tránh tình trạng xử lý theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”.

Lực lượng chức năng sẽ mạnh tay với nạn "cò vạc", chèo kéo ẢNH: THANH LỘC

Trong thời gian tới, địa phương sẽ áp dụng nhiều biện pháp mạnh như cưỡng chế tháo dỡ các công trình, biển quảng cáo vi phạm; xử phạt nghiêm hành vi lạng lách, đánh võng, chèo kéo khách dựa trên hình ảnh thu thập được. Đồng thời, xem xét công khai danh sách cơ sở vi phạm trên hệ thống truyền thanh để răn đe.



