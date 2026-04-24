Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Phát hiện 26 hang động hoàn toàn mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bá Cường
24/04/2026 16:38 GMT+7

Trong đợt khảo sát kéo dài hơn 20 ngày, đoàn thám hiểm Anh - Việt đã phát hiện thêm loạt 29 hang động trong đó có 26 hang động hoàn toàn mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị).

Chiều nay 24.4, tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức hội nghị công bố hang động mới và tiềm năng phát triển du lịch của khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phát biểu tại hội nghị

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết đến nay, đã xác định được 7 khu vực hang động chính, trong đó có 3 hệ thống lớn, gồm: hệ thống Phong Nha, hệ thống Vòm và hệ thống Nước Moọc.

"Qua hàng chục năm khảo sát, tổng số hang động được ghi nhận là hơn 472 hang, với tổng chiều dài khảo sát trên 254 km, đưa khu vực này trở thành một trong những vùng karst có hệ thống hang động phong phú và độc đáo bậc nhất thế giới, được mệnh danh là "vương quốc hang động", ông Thái nói.

Ông Howard Limbert chia sẻ kết quả khai thác hang động trong tháng 4 vừa qua

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại hội nghị, ông Howard Limbert, đội trưởng của Nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt, thành viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã công bố quá trình khảo sát 29 hang động trong năm 2026.

Cụ thể, trong đợt khảo sát bắt đầu từ 21.3 - 11.4, đoàn thám hiểm Anh - Việt đã khảo sát 29 hang, trong đó có 26 hang mới và phần mở rộng của 3 hang cũ, với tổng chiều dài đo vẽ đạt 13,6 km.

Thiên Cung - hang dài nhất được phát hiện trong quá trình khảo sát vừa qua

ẢNH: ĐOÀN KHẢO SÁT HANG ĐỘNG ANH - VIỆT

Trong đó, hang nổi bật nhất là hang Thiên Cung dài hơn 4,2 km, trở thành hang dài nhất trong đợt khảo sát, được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt về khoa học và tiềm năng khai thác. 

Đoàn phát hiện hang Thiên Cung là tuyến dòng chảy cổ của sông hang Tối. Hang có quy mô lớn, nhiều thạch nhũ, phát triển gần song song với hệ thống hang Tối và có mối liên kết thủy văn với sông Chày.

Thạch nhũ bên trong hang Thiên Cung

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bên cạnh đó, nhiều hang động quy mô lớn khác cũng được phát hiện, như: hang Nước Lặn (dài 2,7 km), hang Má Dơm (dài 1,25 km) hay hang Chả Nghéo với cấu trúc phức tạp dạng giếng đứng, dẫn xuống hệ thống suối ngầm chưa được khám phá hết.

Hang Chả Nghéo có độ sâu 350 m và khó tiếp cận

ẢNH: ĐOÀN KHẢO SÁT HANG ĐỘNG ANH - VIỆT

Đối với hang Chả Nghéo, ông Howard Limbert cho biết, hang động này dài 600 m, cao 350 m. Hang tiếp tục đi ngang nhưng chưa thể khảo sát hết do các yếu tố bất lợi, như: nhiệt độ thấp, cần thêm thiết bị giữ nhiệt... Hang động có dấu hiệu dòng chảy lớn mặc dù đoàn tổ chức khảo sát vào tháng 3 - 4 là thời điểm trời ít mưa lũ nhất.

Đoàn thám hiểm khảo sát hang Chả Nghéo

ẢNH: ĐOÀN KHẢO SÁT HANG ĐỘNG ANH - VIỆT

Ông Howard Limbert cũng khẳng định hang Chả Nghéo rất khó tiếp cận và khó có khả năng khai thác du lịch, trong quá trình khảo sát hang, đã có một thành viên bị thương nặng.

Tại khu vực phía sau hang Rục Mòn, đoàn đã khảo sát một chuỗi gồm 3 hang có suối ngầm, trong đó hang thượng nguồn có tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm. 

Hang Mò Roọ là hang xuyên dài khoảng 500 m, có hệ thống suối ngầm và cảnh quan đẹp, thuận lợi cho tiếp cận và tổ chức khai thác du lịch.

Hang Mò Roọ có tiềm năng khai thác du lịch lớn

ẢNH: ĐOÀN KHẢO SÁT HANG ĐỘNG ANH - VIỆT

Kết quả khảo sát năm 2026 đã bổ sung quan trọng vào cơ sở dữ liệu hang động của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các phát hiện mới không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mở ra nhiều tiềm năng trong bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao giá trị và vị thế của di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong thời gian tới.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận