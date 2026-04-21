Live Xem nhanh 12h: Xe Mercedes bị bỏ quên 10 năm ở Hà Nội | Hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

21/04/2026 11:03 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Xem nhanh 12h ngày 21.4.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 21.4.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Danh tính chủ nhân xe Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm trên vỉa hè Hà Nội

Sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng, chủ nhân chiếc xe Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm đã cẩu phương tiện này khỏi vỉa hè phố Hoàng Minh Giám.

Nắng nóng gay gắt mở rộng ở miền Trung

Dự báo thời tiết ngày 21.4, nắng nóng gay gắt tiếp tục mở rộng ở miền Trung. Trong đó, các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng trên 37 độ C.

Phát hiện hang dài hơn 500 mét trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Một hang dài hơn 500 m, bên trong có thác nước cao vừa được đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt phát hiện tại rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bỏ nghề dược, chọn kế nghiệp gia đình: 'Bánh canh nồi' mang thông điệp yêu thương

Nép mình trong một góc hẻm nhỏ tại phường Chợ Quán (TP.HCM), quán bánh canh cua Bà Ba vẫn lặng lẽ đỏ lửa, phục vụ thực khách mỗi ngày. Ít ai biết rằng, phía sau những tô bánh canh quen thuộc ấy là câu chuyện nối nghề của một gia đình, khi người cháu trai tiếp tục gắn bó với gian bếp của bà, gìn giữ hương vị đã theo chân nhiều thực khách suốt bao năm tháng.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 22.4.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h: Truy tìm người lấy 128 triệu đồng tại ATM | Vé máy bay, tàu xe lễ 'nóng' hầm hập

Lấy tiền tại trụ ATM; vé máy bay, tàu xe lễ; tin tức thời tiết… sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 20.4.2026 của Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
