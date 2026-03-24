Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện rắn lục tuyệt đẹp và những loài mới trong hang động cổ xưa của Campuchia

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
24/03/2026 10:51 GMT+7

Cuộc khảo sát mới tại tỉnh Battambang (Campuchia) đã tìm ra một loạt các loài mới, trong đó có rắn lục hổ màu xanh ngọc rực rỡ, một loài rắn bay, nhiều loài thạch sùng, 2 loài ốc siêu nhỏ và 2 loài cuốn chiếu.

Phát hiện rắn lục tuyệt đẹp và các loài mới trong hang động Campuchia - Ảnh 1.

Loài rắn lục mới, chưa được đặt tên

ảnh: Fauna & Flora

Đài CNN dẫn báo cáo được công bố hôm 23.3 cho thấy loài rắn lục hổ và 3 loài thạch sùng mới vẫn trong quá trình chờ được đặt tên và mô tả chính thức.

Những phát hiện còn lại đã được công nhận trong báo cáo, dựa trên hoạt động khảo sát 64 hang động cổ xưa thuộc 10 ngọn đồi của tỉnh Campuchia được triển khai từ tháng 11.2023 đến tháng 7.2025.

Tổ chức bảo tồn Fauna & Flora (trụ sở tại Anh), đơn vị dẫn đầu nghiên cứu cùng Bộ Môi trường Campuchia, cho biết mỗi hang động trong địa hình đá vôi của quốc gia Đông Nam Á chẳng khác nào các "phòng thí nghiệm tiến hóa" riêng biệt.

Trong tình trạng bị cô lập, mỗi hang động phát triển những dạng sống thích nghi riêng, tạo nên sự đa dạng sinh học đặc thù bản địa.

Phát hiện rắn lục tuyệt đẹp và các loài mới trong hang động Campuchia - Ảnh 2.

Loài rắn bay vừa được phát hiện

ảnh: Fauna & Flora

Nhà sinh học bảo tồn Pablo Sinovas, người dẫn đầu đội ngũ Fauna & Flora ở Campuchia, đã làm việc với các nhà nghiên cứu địa phương khảo sát địa hình ban ngày và tiến hành tìm kiếm các loài như rắn, thạch sùng vào ban đêm, thời điểm chúng rời khỏi nơi ẩn náu và hoạt động mạnh nhất.

Họ dành nhiều giờ di chuyển qua địa hình đá sắc nhọn, lùng sục từng khe đá, hang động, cành cây và thảm thực vật.

Một số hang trong vùng có thể chứa tới một triệu con dơi, dù nhóm nghiên cứu tránh đi vào những hang này vì lo ngại về sức khỏe.

Theo báo cáo, địa hình đá vôi chiếm khoảng 9% diện tích Campuchia, tương đương 20.000 km², nhưng phần lớn vẫn chưa được khoa học khám phá. Riêng tại huyện Banan của tỉnh Battambang, đội ngũ đã ghi nhận được 14 hang động chưa từng được khảo sát.

Tin liên quan

7 chú chó trốn thoát cẩu tặc, cùng nhau lặn lội 17 km về nhà

7 chú chó trốn thoát cẩu tặc, cùng nhau lặn lội 17 km về nhà

Trang MS News của Singapore hôm nay 22.3 đưa tin một đàn chó gồm 7 con ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) trở nên nổi tiếng trên mạng sau khi vượt qua 17 km để về nhà từ tay kẻ trộm chó.

Mỹ: Cá mập trắng lớn chưa từng thấy xuất hiện gần bãi tắm đông khách

Brazil bắt 8 người đánh đập tàn nhẫn một con chuột lang nước

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

