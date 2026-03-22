7 chú chó trốn thoát cẩu tặc, cùng nhau lặn lội 17 km về nhà

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho quay cảnh trốn chạy của đàn chó ảnh: YouTube/ Sing Tao Daily

Cư dân mạng Trung Quốc đang chia sẻ rộng rãi câu chuyện về cuộc hành trình đầy xúc động của một đàn chó gồm các cá thể khác nhau ở cùng xóm. Chúng đã bị một kẻ trộm chó bắt khỏi nơi ở trước khi chạy thoát và tìm cách cùng nhau quay về nhà.

Cuộc trốn thoát ngoạn mục

Vụ việc bắt đầu khi 7 con chó bị kẻ trộm bắt đi từ 3 hộ gia đình khác nhau trong một khu dân cư. Chúng bị tống vào xe vận chuyển đến lò mổ để phục vụ cho một quán bán thịt chó không nêu tên.

Trang Guancha đưa tin đàn chó tập hợp từ nhiều nòi khác nhau, trong đó có chó chăn cừu Đức, chó Golden Retriever và chó Corgi.

Ngày 16.3, trong khi chiếc xe đang di chuyển trên một đường cao tốc, đàn chó tìm cách thoát khỏi xe tải đang di chuyển. Thay vì chạy tứ tán, chúng tập trung thành một đội hình và cùng nhau tìm đường quay về nhà.

Đi bộ suốt 2 ngày mà không tan đàn

Theo lời các nhân chứng và hình ảnh từ thiết bị bay không người lái, đàn chó di chuyển theo đội hình có tổ chức. Những con chó lớn và khỏe mạnh hơn đi vòng ngoài, tìm cách bảo vệ cho một con chó bị thương khá nặng và gặp khó khăn khi di chuyển.

Những con chó nhỏ hơn, bao gồm chó Corgi, ở phía trong vòng tròn, và cả đàn cùng tiến lùi.

Chúng di chuyển suốt 2 ngày, xoay xở tìm đường trong môi trường xa lạ và vượt qua các chốt giao thông. Đáng ngạc nhiên là cả đàn vẫn đi chung và chưa từng có cá thể nào tách bầy trong suốt hành trình dài khoảng 17 km.

Toàn bộ các con chó đều quay về với chủ

Trong suốt hành trình, các tình nguyện viên cứu hộ động vật tại địa phương cùng cộng đồng mạng đã hỗ trợ theo dõi hành trình của đàn chó bằng cách thường xuyên đăng cập nhật vị trí của chúng trên mạng xã hội.

Nỗ lực phối hợp của họ đã giúp đàn chó luôn được theo dõi cho đến khi về đến nhà.

Ngày 18.3, cả 7 con chó đều quay về với chủ và chỉ bị thương nhẹ.

Một người chủ cho biết 7 con chó đều là hàng xóm và thường cùng nhau chơi đùa mỗi ngày. Đây có thể là lý do cho phép chúng duy trì đội hình trong suốt quãng đường dài.