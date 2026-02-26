Tìm ra sinh vật độc nhãn là nguồn gốc của những đôi mắt ngày nay

Quầng sáng ở giữa đầu hình thành độc nhãn ở loài vật này ảnh: Creative Commons

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Lund (Thụy Điển) và Đại học Sussex (Anh) phát hiện một điều thú vị: mọi loài có xương sống đều tiến hóa từ một tổ tiên xa xưa sở hữu một mắt duy nhất, hay độc nhãn, nằm trên đỉnh đầu.

Báo cáo mới, đăng trên chuyên san Current Biology, còn tiết lộ những tàn tích của độc nhãn ngày nay đã trở thành tuyến tùng trong não người. Tuyến tùng là một tuyến nội tiết nhỏ, hình hạt đậu nằm sâu trong trung tâm não bộ.

"Những kết quả trên thật sự đáng kinh ngạc, đảo ngược toàn bộ hiểu biết của con người về sự tiến hóa của mắt và bộ não", Phys.org dẫn lời giáo sư danh dự Dan-E Nilsson của Đại học Lund.

Theo báo cáo, sinh vật độc nhãn với con mắt giữa trán được cho là họ hàng vô cùng xa xôi của con người, tồn tại trên địa cầu cách đây gần 600 triệu năm. Sinh vật này có kích thước nhỏ, hình dạng giống giun, ít vận động và kiếm ăn bằng cách lọc sinh vật phù du từ nước biển. Trước đó, nó từng có một dạng đôi mắt như phần lớn các loài động vật khác.

"Chúng tôi vẫn chưa rõ liệu cặp mắt ban đầu trong nhánh tiến hóa của chúng ta chỉ là các tế bào nhạy sáng hoặc đã là mắt có khả năng tạo ảnh đơn giản. Chúng tôi chỉ biết rằng về sau sinh vật (độc nhãn) đã mất đi cấu trúc đó", giáo sư Nilsson cho biết.

Lối sống ngày càng thụ động hơn đồng nghĩa với sinh vật trên không còn cần đến cặp mắt, và vì thế chức năng này tự động bị loại bỏ trong quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, nó vẫn giữ lại một nhóm tế bào nhạy sáng ở giữa đầu.

Theo thời gian, nhóm tế bào phát triển thành một mắt giữa nguyên thủy, đủ khả năng phân biệt ngày lẫn đêm và nhận biết phương hướng trên hoặc dưới.

Trong hàng triệu năm tiếp theo, tổ tiên xa xưa của chúng ta một lần nữa quay trở lại lối sống năng động, bơi lội nhiều hơn, làm gia tăng nhu cầu về cặp mắt. Từ các phần của mắt giữa nhỏ bé này, những đôi mắt có khả năng tạo ảnh đã quay lại.