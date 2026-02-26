Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Tìm ra sinh vật độc nhãn là nguồn gốc của những đôi mắt ngày nay

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
26/02/2026 10:27 GMT+7

Từng có một sinh vật độc nhãn trong số các tổ tiên cổ xưa nhất của muôn loài, và con người chia sẻ nguồn gốc đặc biệt này với toàn bộ các loài động vật có xương sống khác.

Tìm ra sinh vật độc nhãn và nguồn gốc của đôi mắt hiện đại - Ảnh 1.

Quầng sáng ở giữa đầu hình thành độc nhãn ở loài vật này

ảnh: Creative Commons

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Lund (Thụy Điển) và Đại học Sussex (Anh) phát hiện một điều thú vị: mọi loài có xương sống đều tiến hóa từ một tổ tiên xa xưa sở hữu một mắt duy nhất, hay độc nhãn, nằm trên đỉnh đầu.

Báo cáo mới, đăng trên chuyên san Current Biology, còn tiết lộ những tàn tích của độc nhãn ngày nay đã trở thành tuyến tùng trong não người. Tuyến tùng là một tuyến nội tiết nhỏ, hình hạt đậu nằm sâu trong trung tâm não bộ.

"Những kết quả trên thật sự đáng kinh ngạc, đảo ngược toàn bộ hiểu biết của con người về sự tiến hóa của mắt và bộ não", Phys.org dẫn lời giáo sư danh dự Dan-E Nilsson của Đại học Lund.

Theo báo cáo, sinh vật độc nhãn với con mắt giữa trán được cho là họ hàng vô cùng xa xôi của con người, tồn tại trên địa cầu cách đây gần 600 triệu năm. Sinh vật này có kích thước nhỏ, hình dạng giống giun, ít vận động và kiếm ăn bằng cách lọc sinh vật phù du từ nước biển. Trước đó, nó từng có một dạng đôi mắt như phần lớn các loài động vật khác.

"Chúng tôi vẫn chưa rõ liệu cặp mắt ban đầu trong nhánh tiến hóa của chúng ta chỉ là các tế bào nhạy sáng hoặc đã là mắt có khả năng tạo ảnh đơn giản. Chúng tôi chỉ biết rằng về sau sinh vật (độc nhãn) đã mất đi cấu trúc đó", giáo sư Nilsson cho biết.

Lối sống ngày càng thụ động hơn đồng nghĩa với sinh vật trên không còn cần đến cặp mắt, và vì thế chức năng này tự động bị loại bỏ trong quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, nó vẫn giữ lại một nhóm tế bào nhạy sáng ở giữa đầu.

Theo thời gian, nhóm tế bào phát triển thành một mắt giữa nguyên thủy, đủ khả năng phân biệt ngày lẫn đêm và nhận biết phương hướng trên hoặc dưới.

Trong hàng triệu năm tiếp theo, tổ tiên xa xưa của chúng ta một lần nữa quay trở lại lối sống năng động, bơi lội nhiều hơn, làm gia tăng nhu cầu về cặp mắt. Từ các phần của mắt giữa nhỏ bé này, những đôi mắt có khả năng tạo ảnh đã quay lại.

Tin liên quan

Phát hiện những 'sát thủ' tiêu diệt hàng loạt thiên hà

Phát hiện những 'sát thủ' tiêu diệt hàng loạt thiên hà

Các nhà thiên văn đã phát hiện bằng cách nào các hố đen không những có thể xóa sổ thiên hà chủ mà còn xử lý cả những thiên hà láng giềng.

Phát hiện thiên hà 'ma' gần như vô hình

Giải mã bí ẩn về 'hang ổ' của những loài bọ cạp chết chóc

Khám phá thêm chủ đề

độc nhãn sự tiến hóa của mắt mắt người tổ tiên loài người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận