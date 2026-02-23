Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phát hiện những 'sát thủ' tiêu diệt hàng loạt thiên hà

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
23/02/2026 09:51 GMT+7

Các nhà thiên văn đã phát hiện bằng cách nào các hố đen không những có thể xóa sổ thiên hà chủ mà còn xử lý cả những thiên hà láng giềng.

Siêu hố đen và sự hủy diệt thiên hà: Những sát thủ bí ẩn - Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng một siêu hố đen phóng ra một quasar chói lòa

ảnh: NASA, ESA

Lâu nay giới khoa học nghi ngờ rằng các siêu hố đen có thể "khai tử" chính thiên hà của chúng. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đăng trên chuyên san The Astrophysical Journal Letters đã hé lộ sự thật tàn khốc đằng sau sự hủy diệt của siêu hố đen, giờ đây được đặt biệt danh là "sát thủ" thiên hà.

Không những thế, các siêu hố đen có thể biến thành "sát thủ" hàng loạt, có thể kéo dài "chuỗi tàn sát" qua hàng triệu năm ánh sáng và hủy diệt những thiên hà lân cận.

Đối với các nhà khoa học, cái chết của một thiên hà đồng nghĩa với việc quá trình hình thành sao bị chấm dứt. Các siêu hố đen "khét tiếng" với khả năng này.

Trong quá trình cắn nuốt vật chất, siêu hố đen làm nóng lượng khí và bụi xung quanh, khiến khí bụi tỏa ra năng lượng cực cao gọi là bức xạ. Bức xạ đó có thể thổi bay khí, vốn là nguyên liệu hình thành sao, khiến cả thiên hà và bản thân hố đen rơi vào tình trạng "đói" vật chất, hoặc đơn giản là làm nóng khí và ngăn chặn khí nguội đi để sụp đổ và khai sinh ra sao.

Cả hai kịch bản trên đều có thể làm chậm hoặc thậm chí chấm dứt quá trình sinh sao của các thiên hà.

"Trước đây, mọi người thường nghĩ rằng do các thiên hà cách nhau quá xa, chúng chủ yếu phát triển một cách độc lập", Space.com dẫn lời Trưởng nhóm nghiên cứu Yongda Zhu thuộc Đại học Arizona (Mỹ).

Tuy nhiên, nhóm của ông đã phát hiện siêu hố đen ở một thiên hà có thể ảnh hưởng đến các thiên hà khác ở cách đó hàng triệu năm ánh sáng. Điều này cho thấy sự tiến hóa thiên hà dường như mang tính "hệ sinh thái" hơn là hoạt động đơn lẻ.

Xem thêm bình luận