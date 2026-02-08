Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Mọi thiên hà láng giềng đều tăng tốc rời xa Dải Ngân hà, trừ một ngoại lệ

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
08/02/2026 11:29 GMT+7

Các nhà khoa học đã tìm ra lời giải cho hiện tượng chỉ duy nhất thiên hà Tiên Nữ đang tiến về phía Dải Ngân hà, trong khi các thiên hà láng giềng khác lại di chuyển ra xa.

Mọi thiên hà láng giềng đều tăng tốc rời xa Dải Ngân hà, trừ một ngoại lệ- Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng viễn cảnh sáp nhập giữa Dải Ngân hà và thiên hà Tiên Nữ sau 3,75 tỉ năm nữa

ảnh: nasa

Cấu trúc của vũ trụ địa phương hóa ra lại phẳng một cách đáng ngạc nhiên, theo nghiên cứu cứu đăng trên chuyên san Nature Astronomy. Và đặc điểm kỳ lạ này có thể cứu lấy Dải Ngân hà khỏi nguy cơ va chạm với hàng loạt thiên hà lớn gần bên, ngoại trừ thiên hà Tiên Nữ.

Nhiều thập niên qua, các nhà thiên văn phát hiện thiên hà Tiên Nữ đang tiến về phía Dải Ngân hà với tốc độ khoảng 110 km/giây, trong khi hầu hết các thiên hà láng giềng khác lại đang tăng tốc rời xa.

Giờ đây, nghiên cứu mới cuối cùng có lẽ đã tìm ra câu trả lời: bí mật nằm ở một tấm vật chất tối trải rộng và dẹt.

Tấm vật chất tối này được xác định nằm ngay bên ngoài ranh giới của Nhóm Địa Phương, chỉ cụm thiên hà rộng hơn 10 triệu năm ánh sáng với hơn 54 thành viên, trong đó có Dải Ngân hà, thiên hà Tiên Nữ, thiên hà Tam Giác và hàng chục thiên hà lùn khác.

Vật chất tối đóng vai trò neo giữ và thu hút các vật chất có thể nhìn thấy. Lực hút từ tấm vật chất tối này mạnh đến mức lấn át lực hấp dẫn giữa Dải Ngân hà và các thiên hà lân cận, kéo chúng ra xa vào không gian sâu thẳm của vũ trụ.

Vậy thì tại sao thiên hà Tiên Nữ, cách đó 2,5 triệu năm ánh sáng, lại đang lao về hướng Dải Ngân hà?

Các nhà nghiên cứu phát hiện phần lớn khối lượng của Dải Ngân hà và thiên hà Tiên Nữ nằm bên trong các quầng vật chất tối bao quanh mỗi thiên hà, khiến chúng hút nhau và trên đường va chạm trong tương lai.

Tin liên quan

Tình dục trong không gian tiến tới hiện thực, nhưng chưa thể sinh sản ngoài hành tinh

Tình dục trong không gian tiến tới hiện thực, nhưng chưa thể sinh sản ngoài hành tinh

Nghiên cứu mới đã kêu gọi nhân loại hãy nhìn nhận một sự thật rằng tình dục trong không gian sắp không còn là chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng cảnh báo về nguy cơ cho sinh sản ngoài trái đất.

Báo động virus mới từ dơi đang tiến hóa có thể nguy hiểm như Nipah ở Bangladesh

Bật mí những cấu trúc ngầm khổng lồ bên dưới sao Kim

Khám phá thêm chủ đề

Dải ngân hà thiên hà Tiên Nữ Vật chất tối vũ trụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận