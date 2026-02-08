Mọi thiên hà láng giềng đều tăng tốc rời xa Dải Ngân hà, trừ một ngoại lệ

Hình ảnh mô phỏng viễn cảnh sáp nhập giữa Dải Ngân hà và thiên hà Tiên Nữ sau 3,75 tỉ năm nữa ảnh: nasa

Cấu trúc của vũ trụ địa phương hóa ra lại phẳng một cách đáng ngạc nhiên, theo nghiên cứu cứu đăng trên chuyên san Nature Astronomy. Và đặc điểm kỳ lạ này có thể cứu lấy Dải Ngân hà khỏi nguy cơ va chạm với hàng loạt thiên hà lớn gần bên, ngoại trừ thiên hà Tiên Nữ.

Nhiều thập niên qua, các nhà thiên văn phát hiện thiên hà Tiên Nữ đang tiến về phía Dải Ngân hà với tốc độ khoảng 110 km/giây, trong khi hầu hết các thiên hà láng giềng khác lại đang tăng tốc rời xa.

Giờ đây, nghiên cứu mới cuối cùng có lẽ đã tìm ra câu trả lời: bí mật nằm ở một tấm vật chất tối trải rộng và dẹt.

Tấm vật chất tối này được xác định nằm ngay bên ngoài ranh giới của Nhóm Địa Phương, chỉ cụm thiên hà rộng hơn 10 triệu năm ánh sáng với hơn 54 thành viên, trong đó có Dải Ngân hà, thiên hà Tiên Nữ, thiên hà Tam Giác và hàng chục thiên hà lùn khác.

Vật chất tối đóng vai trò neo giữ và thu hút các vật chất có thể nhìn thấy. Lực hút từ tấm vật chất tối này mạnh đến mức lấn át lực hấp dẫn giữa Dải Ngân hà và các thiên hà lân cận, kéo chúng ra xa vào không gian sâu thẳm của vũ trụ.

Vậy thì tại sao thiên hà Tiên Nữ, cách đó 2,5 triệu năm ánh sáng, lại đang lao về hướng Dải Ngân hà?

Các nhà nghiên cứu phát hiện phần lớn khối lượng của Dải Ngân hà và thiên hà Tiên Nữ nằm bên trong các quầng vật chất tối bao quanh mỗi thiên hà, khiến chúng hút nhau và trên đường va chạm trong tương lai.