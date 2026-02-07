Tình dục trong không gian tiến tới hiện thực, nhưng chưa thể sinh sản ngoài hành tinh

Thám hiểm không gian không còn là lĩnh vực dành riêng cho chính phủ ảnh: nasa

Trong bối cảnh các chuyến bay vũ trụ chuyển dần từ sứ mệnh hiếm hoi sang hoạt động đi lại và làm việc thường xuyên hơn, một câu hỏi từng bị xem là tế nhị đang ngày càng khó né tránh hơn: chuyện gì sẽ xảy ra với sức khỏe sinh sản ở người khi rời xa trái đất và xảy ra tình dục trong không gian?

Hai cuộc cách mạng bắt đầu giao thoa

"Hơn 50 năm trước, hai đột phá khoa học đã diễn ra và hoàn toàn thay đổi những gì con người từng đặt niềm tin có thể thực hiện về khía cạnh sinh học và vật lý. Đó là lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng và bằng chứng đầu tiên về thụ tinh trong ống nghiệm ở người", trang earth.com dẫn lời chuyên gia phôi học lâm sàng Giles Palmer cho biết.

Giờ đây, hơn nửa thế kỷ sau, nhóm của ông đưa ra lập luận cho rằng hai cuộc cách mạng từng tách biệt đang trong quá trình giao thoa, khi mà không gian đang trở thành nơi làm việc và điểm đến, trong khi các công nghệ hỗ trợ sinh sản đã phát triển vượt bậc, ngày càng tự động hóa và dễ tiếp cận.

Báo cáo đăng trên chuyên san Reproductive BioMedicine Online không nhằm mục đích khuyến khích việc thụ thai trên quỹ đạo, mà đưa ra những rủi ro có thể dự báo về nguy cơ cho sức khỏe sinh sản ở người, về nguồn dữ liệu còn hạn chế và các quy định hiện vẫn mơ hồ.

Vì sao phi hành gia không nên “tự sướng” ngoài không gian?

Không gian rất khắc nghiệt cho cơ thể người

Đội ngũ nghiên cứu cho hay trong khi không gian vừa là "nơi làm việc ngày càng phổ biến" của con người, đây cũng là "môi trường thù địch" cho sinh học ở người.

Các tác nhân gây căng thẳng bao gồm thay đổi trọng lực, bức xạ vũ trụ và rối loạn nhịp sinh học. Tất cả những yếu tố này đều được biết đến về sự bất lợi của chúng.

Nghiên cứu trên động vật cho thấy phơi nhiễm bức xạ vũ trụ trong thời gian ngắn có thể làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và làm tăng nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, dữ liệu dài hạn trên con người còn rất hạn chế, đặc biệt liên quan đến khả năng sinh sản của nam giới.

Trên thực tế, ảnh hưởng của bức xạ tích lũy đối với năng lực sinh sản nam giới vẫn chưa được làm rõ.

Vì thế, các nhà nghiên cứu cảnh báo cần phải hạn chế chuyện mang thai ngoài ý muốn ở giai đoạn sớm trong quá trình di chuyển, cũng như cần thiết lập ranh giới đạo đức khi con người chuyển sang giai đoạn mở rộng hoạt động nghiên cứu trong không gian.

"Nếu sinh sản ở người diễn ra ngoài trái đất, chuyện này cần phải được thực hiện theo một cam kết rõ ràng đối an toàn, minh bạch và liêm chính về khía cạnh đạo đức", báo cáo nhấn mạnh.