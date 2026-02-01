Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Phát hiện hành tinh có thể dung dưỡng sự sống gần trái đất nhất

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
01/02/2026 10:37 GMT+7

Các nhà thiên văn đã tìm ra một ứng viên mới có thể mang theo sự sống cách đây 146 năm ánh sáng, với kích thước như trái đất và những điều kiện tương tự sao Hỏa.

Phát hiện hành tinh có thể dung dưỡng sự sống gần trái đất nhất- Ảnh 1.

So sánh kích thước của HD 137010 b với trái đất và sao Hỏa

ảnh: Caltech

Hành tinh tiềm năng có tên HD 137010 b, xoay quanh một ngôi sao như mặt trời và ước tính lớn hơn trái đất khoảng 6%, theo báo cáo trên chuyên san Astrophysical Journal Letters.

Một đội ngũ các nhà khoa học quốc tế ở Úc, Anh, Mỹ và Đan Mạch đã phát hiện hành tinh trên nhờ vào dữ liệu được ghi nhận năm 2017 từ sứ mệnh mở rộng K2 của kính viễn vọng không gian Kepler thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Tiến sĩ Chelsea Huang, nhà nghiên cứu của Đại học miền nam Queensland (Úc), cho biết HD 137010 b có chu kỳ quỹ đạo tương tự trái đất, khoảng 355 ngày.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hành tinh có "khoảng 50% khả năng nằm trong vùng có thể dung dưỡng sự sống" của sao trung tâm.

"Điều vô cùng thú vị ở hành tinh có kích thước ngang ngửa trái đất là hệ sao của nó chỉ cách hệ mặt trời khoảng 150 năm ánh sáng", theo tiến sĩ Huang, một trong các đồng tác giả nghiên cứu.

Ông cho biết thêm hành tinh nhiều tiềm năng nhất sau HD 137010 b, tức xoay quanh một ngôi sao giống mặt trời trong vùng có thể cho phép sự sống xuất hiện, là Kepler-186f lại xa hơn gấp 4 lần và sao trung tâm mờ hơn đến 20 lần.

Khi đi ngang qua phía trước sao trung tâm, HD 137010 b được một nhóm các nhà khoa học công dân phát hiện, trong đó có tác giả chính của cuộc nghiên cứu là tiến sĩ Alexander Venner khi ông còn là học sinh trung học.

"Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời khi quay lại công việc này và tìm được một khám phá quan trọng như thế", tiến sĩ Venner bày tỏ.

Ngôi sao chủ của HD 137010 b nguội hơn và mờ hơn mặt trời, có nghĩa bề mặt của hành tinh nhiều khả năng tương tự sao Hỏa và có thể dưới âm 70 độ C.

Tin liên quan

Kính James Webb tiếp tục đẩy lùi thời gian

Kính James Webb tiếp tục đẩy lùi thời gian

Kính James Webb vừa phá vỡ kỷ lục của chính mình khi tiếp tục đẩy lùi mốc thời gian nhìn ngược về quá khứ của vũ trụ.

Phát hiện trang sức vàng đầu tiên của nhân loại trong mộ cổ

Lần đầu có bản đồ vật chất tối chi tiết nhất từ trước đến nay

Khám phá thêm chủ đề

Hành tinh HD 137010 b Sự sống kính Kepler
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận