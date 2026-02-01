Phát hiện hành tinh có thể dung dưỡng sự sống gần trái đất nhất

So sánh kích thước của HD 137010 b với trái đất và sao Hỏa ảnh: Caltech

Hành tinh tiềm năng có tên HD 137010 b, xoay quanh một ngôi sao như mặt trời và ước tính lớn hơn trái đất khoảng 6%, theo báo cáo trên chuyên san Astrophysical Journal Letters.

Một đội ngũ các nhà khoa học quốc tế ở Úc, Anh, Mỹ và Đan Mạch đã phát hiện hành tinh trên nhờ vào dữ liệu được ghi nhận năm 2017 từ sứ mệnh mở rộng K2 của kính viễn vọng không gian Kepler thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Tiến sĩ Chelsea Huang, nhà nghiên cứu của Đại học miền nam Queensland (Úc), cho biết HD 137010 b có chu kỳ quỹ đạo tương tự trái đất, khoảng 355 ngày.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hành tinh có "khoảng 50% khả năng nằm trong vùng có thể dung dưỡng sự sống" của sao trung tâm.

"Điều vô cùng thú vị ở hành tinh có kích thước ngang ngửa trái đất là hệ sao của nó chỉ cách hệ mặt trời khoảng 150 năm ánh sáng", theo tiến sĩ Huang, một trong các đồng tác giả nghiên cứu.

Ông cho biết thêm hành tinh nhiều tiềm năng nhất sau HD 137010 b, tức xoay quanh một ngôi sao giống mặt trời trong vùng có thể cho phép sự sống xuất hiện, là Kepler-186f lại xa hơn gấp 4 lần và sao trung tâm mờ hơn đến 20 lần.

Khi đi ngang qua phía trước sao trung tâm, HD 137010 b được một nhóm các nhà khoa học công dân phát hiện, trong đó có tác giả chính của cuộc nghiên cứu là tiến sĩ Alexander Venner khi ông còn là học sinh trung học.

"Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời khi quay lại công việc này và tìm được một khám phá quan trọng như thế", tiến sĩ Venner bày tỏ.

Ngôi sao chủ của HD 137010 b nguội hơn và mờ hơn mặt trời, có nghĩa bề mặt của hành tinh nhiều khả năng tương tự sao Hỏa và có thể dưới âm 70 độ C.