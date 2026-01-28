Phát hiện trang sức vàng đầu tiên của nhân loại trong mộ cổ

Hài cốt người đàn ông bí ẩn bên trong Mộ 43 ảnh: Bảo tàng Khảo cổ Varna

Live Science hôm 28.1 đưa tin vào năm 1972, các công nhân tại thành phố ven biển Varna của Bulgaria tình cờ phát hiện một nghĩa địa cổ chứa đầy báu vật, cụ thể là vô số trang sức vàng ròng.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ tìm được hơn 3.000 hiện vật bằng vàng. Có niên đại từ khoảng năm 4.600 đến 4.300 trước Công nguyên, đây là những hiện vật vàng cổ xưa nhất từng được phát hiện trên thế giới.

Suốt hơn 20 năm tỉ mỉ làm việc, các nhà khảo cổ di dời những hiện vật bằng vàng từ 62 trong số khoảng 300 phần mộ ở nghĩa địa Varna. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là 1/3 số vàng đến từ một ngôi mộ duy nhất, được đặt tên Mộ 43.

Mộ 43 là nơi chôn cất bộ hài cốt của một người đàn ông hơn 60 năm tuổi khi ông qua đời cách đây gần 6.000 năm.

Người đàn ông bí ẩn trong Mộ 43 được chôn cất cùng nhiều hiện vật bằng vàng. Có thể kể đến vòng cổ xâu chuỗi từ các hạt vàng, vòng tay, hoa tai và mặt dây chuyền, những tấm vàng nhỏ từng được gắn trên trang phục, một cây búa có cán bọc vàng, cũng như một bao dương vật bằng vàng.

Tổng cộng, các nhà khảo cổ tìm được hơn 6 kg vàng ròng tại nghĩa địa Varna. Với niên đại lên đến 6.600 năm, kho báu ở nghĩa trang mang đến bằng chứng cổ xưa nhất cho thấy con người đã chế tác vàng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Giới khảo cổ vẫn chưa rõ tại sao kỹ nghệ chế tác vàng lại được phát minh ở vùng vực Balkan từ hơn 6.000 năm trước, trong giai đoạn đồ Đồng (khoảng 4.500 - 3.000 năm trước Công nguyên).

Bảo tàng Khảo cổ Varna, nơi đang cất giữ bộ sưu tập bằng vàng từ nghĩa trang, cho rằng nơi này minh chứng cho giai đoạn đầu của sự hình thành một xã hội phân tầng giai cấp, một hình mẫu sơ khai của cấu trúc xã hội và chính trị.

Thời đó, đồ vật bằng vàng được xem là linh thiêng và đóng vai trò biểu tượng hơn là thể hiện sự giàu có.