Kính James Webb tiếp tục đẩy lùi thời gian

Kính James Webb xác nhận sự tồn tại của thiên hà MoM-z14 vốn tồn tại 280 triệu năm sau sự kiện Big Bang ảnh: NASA/ESA/CSA

Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) hôm 29.1 thông báo kính James Webb đã xác nhận sự tồn tại của một thiên hà chỉ khoảng 280 triệu năm sau sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ, đưa nhân loại tiến gần hơn nữa đến "bình minh vũ trụ".

Thiên hà này được đặt tên MoM-z14, theo đồng tác giả Pascal Oesch của Đại học Geneva (Thụy Sĩ).

MoM-z14 nằm trong nhóm ngày càng được phát hiện nhiều hơn gồm những thiên hà đặc biệt sáng trong giai đoạn vũ trụ sơ khai, nhiều gấp 100 lần so với dự đoán của các báo cáo trên lý thuyết trước khi kính viễn vọng James Webb được phóng lên không gian.

"Khoảng cách giữa lý thuyết và quan sát về vũ trụ sơ khai đang ngày càng căng rộng, theo đó đặt ra những câu hỏi rất đáng để tiếp tục khám phá", theo thành viên nhóm nghiên cứu Jacob Shen, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ).

Do thiên hà MoM-z14 tồn tại vỏn vẹn 280 triệu năm sau sự kiện Big Bang, các nhà thiên văn học cho rằng không đủ thời gian để các thế hệ sao của thiên hà này sản sinh ra khối lượng khí nitơ đủ để tỏa sáng rực rỡ đến thế.

Trong bối cảnh này, các nhà nghiên cứu nghĩ đến có một nơi nhiều khả năng mang đến câu trả lời cho thắc mắc trên: nghiên cứu quần thể sao cổ xưa nhất của Dải Ngân Hà.

Một tỷ lệ nhỏ trong số những ngôi sao này cho thấy hàm lượng nitơ cao, đặc điểm cũng xuất hiện trong một số quan sát của kính James Webb về các thiên hà cổ xưa, bao gồm MoM-z14.