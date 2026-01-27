Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lần đầu có bản đồ vật chất tối chi tiết nhất từ trước đến nay

Hạo Nhiên
27/01/2026 15:14 GMT+7

Một bản đồ mới với độ phân giải cao về các thiên hà xa xôi có thể giúp giới khoa học tìm hiểu về vật chất tối, dạng vật chất bí ẩn giúp kết nối toàn thể vũ trụ.

Bản đồ vật chất tối chi tiết nhất từ trước đến nay giúp hiểu về vũ trụ - Ảnh 1.

Hình ảnh bên trái bao gồm gần 800.000 thiên hà trong khu vực khảo sát, còn ảnh bên phải cho thấy vật chất tối (màu xanh) hoạt động như bộ khung ẩn, làm nền tảng để các thiên hà hình thành và phát triển

ảnh: nasa

Tất cả những vật chất hữu hình xung quanh chúng ta, từ các ngôi sao, hành tinh và con người, chỉ chiếm khoảng 5% vũ trụ. Nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã nỗ lực giải mã cái gọi là vật chất tối, một dạng vật chất chiếm hơn ¼ vũ trụ. Phần còn lại thuộc về một lực bí ẩn không kém có tên năng lượng tối.

Vật chất tối không hấp thụ hoặc phát ra ánh sáng, nên các nhà khoa học không thể nghiên cứu nó một cách trực tiếp. Tuy nhiên, họ có thể quan sát cách thức vật chất tối bẻ cong ánh sáng từ các nguồn phát, chẳng hạn như ánh sáng từ các thiên hà xa xôi.

Bằng cách phân tích tác động hấp dẫn của vật chất tối, các nhà khoa học có thể tiến gần hơn đến mục tiêu tìm ra vật chất tối và những nơi chúng ẩn náu.

Bản đồ mới nhất, lập nên nhờ vào những hình ảnh được kính James Webb thu được, là bản chi tiết nhất từ trước đến nay với gần 800.000 thiên hà, trong đó có một số lần đầu tiên được phát hiện, theo Space.com dẫn lời Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Bản đồ này có độ phân giải cao gấp đôi so với những nỗ lực trước đó của kính Hubble, và bao trùm dải không gian khổng lồ trải rộng trong suốt 10 tỉ năm qua.

"Giờ đây, chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn", theo tác giả báo cáo Diana Scognamiglio của Phòng thí nghiệm Động lực học của NASA.

Bản đồ mới, được công bố trên chuyên san Nature Astronomy, bao gồm thông tin về các cụm thiên hà mới, và những dải vật chất tối kết nối các thiên hà với nhau. Ghép lại từng mảnh với nhau, những cấu trúc này hình thành nên bộ khung của vũ trụ.

Các nhà khoa học có thể nghiên cứu bản đồ này để tìm hiểu cách thức vật chất tối kết tụ trong hàng tỉ năm.

