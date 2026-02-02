Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Bật mí những cấu trúc ngầm khổng lồ bên dưới sao Kim

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
02/02/2026 09:47 GMT+7

Ý tưởng cho rằng sao Kim, thường được gọi là chị em song sinh của trái đất, có thể chứa những đường ống dung nham khổng lồ trong lòng đất đang ngày càng được củng cố.

Khám phá những cấu trúc ngầm khổng lồ bên dưới sao Kim trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh chụp các dấu vết liên quan đến hoạt động núi lửa trên bề mặt sao Kim

ảnh: NASA GSFC/JPL/USGS

Các nghiên cứu gần đây cho thấy những cấu trúc ngầm khổng lồ bên dưới lớp vỏ sao Kim có thể trải rộng đến 1 km, đủ sức vượt xa bất kỳ mạng lưới tương tự nào trên trái đất.

Nếu được xác nhận, những đường ống dung nham này có thể thay đổi cách thức giới khoa học hiểu biết về núi lửa hoạt động trong môi trường hành tinh khắc nghiệt như sao Kim, và cung cấp thêm manh mối về quá khứ năng động của hành tinh thứ hai từ mặt trời.

Những cấu trúc ngầm có thể trải dài hàng trăm mét

Báo cáo đăng trên chuyên san Icarus đã đưa ra ước tính về quy mô của các đường ống dung nham trong lòng sao Kim. Kết quả cho thấy bề rộng của những đường ống này có thể lên đến 1 km, đặc biệt tại những khu vực có đá nền với độ bền cơ học cao.

"Các đường ống dung nham có bề rộng vài trăm mét vẫn có thể duy trì trạng thái ổn định", theo tiến sĩ Marcin Chwała của Đại học Khoa và và Kỹ thuật Wrocław (Ba Lan) cùng các đồng sự.

Nhóm của ông cũng lưu ý rằng kích thước của các đường ống phù hợp với những thông tin quan sát được từ quỹ đạo sao Kim.

Theo đội ngũ nghiên cứu, những thông số thu được cho thấy khả năng tồn tại của một hệ thống cấu trúc ngầm phức tạp, dù vẫn chưa thể quan sát trực tiếp bằng các thiết bị hiện nay nhưng nhiều khả năng để lại dấu vết trên bề mặt, như chuỗi các hố sụt hoặc các dị thường trọng lực.

Những dấu vết cho thấy núi lửa vẫn hoạt động trên sao Kim

Trong khi các đường ống dung nham phản ánh một quá khứ núi lửa đầy sôi động trên sao Kim, một vài phát hiện khác cho thấy hành tinh có thể vẫn đang diễn ra những hoạt động núi lửa.

Một báo cáo đăng trên chuyên san Geochemistry đã tổng hợp các bằng chứng để đưa ra kết luận rằng nhiều khả năng hiện vẫn còn các hoạt động núi lửa trên sao Kim.

Những dấu hiệu rõ ràng nhất đến từ các khu vực như Maat Mons và Idunn Mons, nơi các quan sát radar liên tục ghi nhận những thay đổi bề mặt có thể liên quan đến dòng dung nham hoặc trầm tích tro bụi từ hoạt động núi lửa.

Tuy nhiên, nỗ lực xác nhận các hoạt động núi lửa trên sao Kim vẫn vấp phải trở ngại không nhỏ. Tầng mây dày đặc trên hành tinh đang tiếp tục ngăn chặn tầm quan sát của đa số thiết bị quang học, buộc giới khoa học phải dựa vào hình ảnh radar và quang phổ học.

