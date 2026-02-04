Báo động virus mới từ dơi đang tiến hóa có thể nguy hiểm như Nipah ở Bangladesh

Không ít dịch bệnh xuất phát từ dơi ảnh: afp

Theo báo cáo về virus mới, từ tháng 12.2022 đến tháng 3.2023, có 5 bệnh nhân đã nhập viện ở Bangladesh, với các triệu chứng như sốt, ói mửa, đau đầu, mệt mỏi, tăng tiết nước bọt và xuất hiện các vấn đề về thần kinh.

Cả 5 bệnh nhân đều có thói quen uống nhựa chà là tươi, loại thức uống ngọt vốn cũng là thức ăn ưa thích của dơi. Tuy nhiên, không có kết quả xét nghiệm cho thấy họ mắc virus Nipah.

Các bệnh nhân được xuất viện sau vài tuần điều trị, nhưng 3 người tiếp tục bị các triệu chứng mệt mỏi, rối loạn phương hướng, khó thở và đi lại khó khăn. Đến năm 2024, một người trong nhóm đã tử vong sau khi sức khỏe sa sút trầm trọng và xuất hiện những rối loạn thần kinh không rõ nguyên nhân.

Giờ đây, các nhà khoa học mới xác định được các bệnh đã nhiễm Pteropine orthoreovirus (PRV), một virus gây bệnh cũng xuất phát từ dơi.

Cho đến nay, loài dơi được biết đến là động vật mang theo các ổ dịch đến từ những virus chết chóc, như virus gây bệnh dại, Nipah, Hendra, Marburg và SARS.

Những trường hợp nhiễm PRV cũng đã được ghi nhận tại các nước láng giềng, nhưng thường nhẹ hơn và không nghiêm trọng như các trường hợp được ghi nhận ở Bangladesh.

"Toàn bộ 5 bệnh nhân xảy ra triệu chứng hô hấp và thần kinh ở mức độ nghiêm trọng, trong khi các ca mắc PRV ở Malaysia, Indonesia và Việt Nam chủ yếu thể hiện các triệu chứng hô hấp nhẹ hơn", theo báo cáo đăng trên chuyên san Emerging Infectious Diseases.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ virus ở Bangladesh có thể đang trải qua quá trình tái tổ hợp trình tự gien, dẫn đến sự thay đổi trong khả năng lây lan và độc lực của virus.

Phát hiện mới nhất đã đưa PRV vào danh sách các virus lây nhiễm từ động vật được phát hiện ở người tại Bangladesh.