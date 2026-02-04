Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Báo động virus mới từ dơi đang tiến hóa có thể nguy hiểm như Nipah ở Bangladesh

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
04/02/2026 17:15 GMT+7

Một dịch bệnh bí ẩn ở Bangladesh ban đầu vốn tưởng nhầm là ổ dịch Nipah nhưng thực chất do một virus mới phát hiện và có nguồn gốc từ dơi, mang theo nguy cơ chết chóc nếu lây nhiễm ở người.

Báo động virus mới từ dơi đang tiến hóa nguy hiểm như Nipah ở Bangladesh - Ảnh 1.

Không ít dịch bệnh xuất phát từ dơi

ảnh: afp

Theo báo cáo về virus mới, từ tháng 12.2022 đến tháng 3.2023, có 5 bệnh nhân đã nhập viện ở Bangladesh, với các triệu chứng như sốt, ói mửa, đau đầu, mệt mỏi, tăng tiết nước bọt và xuất hiện các vấn đề về thần kinh.

Cả 5 bệnh nhân đều có thói quen uống nhựa chà là tươi, loại thức uống ngọt vốn cũng là thức ăn ưa thích của dơi. Tuy nhiên, không có kết quả xét nghiệm cho thấy họ mắc virus Nipah.

Các bệnh nhân được xuất viện sau vài tuần điều trị, nhưng 3 người tiếp tục bị các triệu chứng mệt mỏi, rối loạn phương hướng, khó thở và đi lại khó khăn. Đến năm 2024, một người trong nhóm đã tử vong sau khi sức khỏe sa sút trầm trọng và xuất hiện những rối loạn thần kinh không rõ nguyên nhân.

Giờ đây, các nhà khoa học mới xác định được các bệnh đã nhiễm Pteropine orthoreovirus (PRV), một virus gây bệnh cũng xuất phát từ dơi.

Cho đến nay, loài dơi được biết đến là động vật mang theo các ổ dịch đến từ những virus chết chóc, như virus gây bệnh dại, Nipah, Hendra, Marburg và SARS.

Những trường hợp nhiễm PRV cũng đã được ghi nhận tại các nước láng giềng, nhưng thường nhẹ hơn và không nghiêm trọng như các trường hợp được ghi nhận ở Bangladesh.

"Toàn bộ 5 bệnh nhân xảy ra triệu chứng hô hấp và thần kinh ở mức độ nghiêm trọng, trong khi các ca mắc PRV ở Malaysia, Indonesia và Việt Nam chủ yếu thể hiện các triệu chứng hô hấp nhẹ hơn", theo báo cáo đăng trên chuyên san Emerging Infectious Diseases.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ virus ở Bangladesh có thể đang trải qua quá trình tái tổ hợp trình tự gien, dẫn đến sự thay đổi trong khả năng lây lan và độc lực của virus.

Phát hiện mới nhất đã đưa PRV vào danh sách các virus lây nhiễm từ động vật được phát hiện ở người tại Bangladesh.

Tin liên quan

WHO ra thông báo mới về virus Nipah

WHO ra thông báo mới về virus Nipah

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng nguy cơ virus Nipah lây lan từ Ấn Độ sang các nước là thấp và không khuyến cáo ngăn cấm đi lại hoặc giao thương.

Ấn Độ tuyên bố khống chế ổ dịch virus Nipah, thêm nhiều nước cảnh giác

Thêm nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ siết sàng lọc ở sân bay vì virus Nipah

Khám phá thêm chủ đề

Virus mới PRV Virus Nipah Bangladesh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận