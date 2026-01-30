WHO ra thông báo mới về virus Nipah

Ấn Độ đã phát hiện 2 nhân viên y tế tại bang Tây Bengal (miền đông nước này) bị nhiễm virus Nipah vào cuối tháng 12.2025 và đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Narayana tại Barasat, bang Tây Bengal (Ấn Độ) ngày 28.1. Đây là nơi điều trị 2 ca bệnh liên quan virus Nipah ẢNH: AP

"WHO đánh giá nguy cơ lây lan thêm từ 2 ca bệnh này là thấp. Chưa có bằng chứng về việc gia tăng lây lan từ người sang người", WHO trả lời Reuters ngày 30.1. Bên cạnh đó, tổ chức này bổ sung rằng Ấn Độ có đủ năng lực để khống chế những đợt bùng phát dịch như vậy, đồng thời, WHO cũng đang phối hợp với cơ quan y tế quốc gia Nam Á.

Tuy nhiên, WHO không loại trừ khả năng có người tiếp xúc thêm với virus Nipah, vốn phát tán từ loài dơi tại các vùng ở Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh.

Virus Nipah có thể gây sốt và viêm não, tỷ lệ tử vong từ 40 - 75% và hiện chưa có thuốc đặc trị cũng như vắc xin phòng ngừa.

Virus Nipah lây lan từ dơi và động vật nhiễm bệnh sang người nhưng việc lây nhiễm từ người sang người là khó xảy ra, thường chỉ trong những trường hợp tiếp xúc lâu ngày với người bệnh.

Lực lượng y tế theo dõi hành khách tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) ngày 25.1 vì lo ngại trường hợp mắc virus Nipah ẢNH: REUTERS

Theo WHO, các đợt bùng phát nhỏ không phải điều bất thường và giới chuyên gia virus cho biết nguy cơ đối với đại đa số dân số vẫn ở mức thấp.

WHO chưa xác định rõ ràng nguồn lây nhiễm. Tổ chức y tế liệt Nipah vào diện bệnh ưu tiên theo dõi vì chưa có vắc xin và thuốc trị, tỷ lệ tử vong cao và lo ngại nguy cơ đột biến thành chủng lây lan mạnh hơn.

Ấn Độ thỉnh thoảng báo cáo các trường hợp nhiễm virus Nipah, đặc biệt tại bang Kerala ở miền nam. Đây được coi là một trong những vùng có nguy cơ cao nhất, liên quan cả chục ca tử vong từ khi virus Nipah xuất hiện lần đầu tại địa phương này vào năm 2018.

Hai trường hợp tại Tây Bengal là đợt bùng phát thứ 7 được ghi nhận tại Ấn Độ và thứ 3 tại tiểu bang. Hai lần trước đó là vào các năm 2001 và 2007 tại các huyện giáp Bangladesh. WHO cho hay Bangladesh gần như năm nào cũng báo cáo những đợt bùng phát.