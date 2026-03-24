Brazil bắt 8 người đánh đập tàn nhẫn một con chuột lang nước

24/03/2026 09:27 GMT+7

Cảnh sát Rio de Janeiro (Brazil) hôm 23.3 thông báo đã bắt 8 người tấn công một con chuột lang nước, vốn là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới và được nhiều người vô cùng yêu thích.

Chuột lang nước trong vài năm gần đây được nhiều người vô cùng ưa thích

Tên khoa học là Hydrochoerus hydrochaeris, loài chuột lang nước có bề ngoài hiền lành, thường được bắt gặp trong thành phố Rio de Janeiro, đặc biệt gần các con suối và đầm nước.

Trong một vụ việc được ghi lại bằng hệ thống camera an ninh trước bình minh hôm 21.3, một nhóm người bị bắt gặp đã dùng gậy gộc và các thanh sắt đánh đập túi bụi vào một con chuột lang nước ở khu lao động Ilha do Governador.

"Đây là tội ác đầy tàn bạo, khiến cả xã hội bị sốc", AFP dẫn lời ông Felipe Santoro, cảnh sát trưởng phụ trách điều tra. Theo ông đây là hành vi vô cùng tàn nhẫn đối với một sinh vật hoàn toàn không mang lại mối đe dọa nào.

Phía cảnh sát cũng cho biết những kẻ tấn công, trong đó có 2 cá nhân chưa đủ tuổi vị thành niên, đã bị nhận diện thông qua camera an ninh và bị bắt cùng ngày.

"Nạn nhân" là một con chuột lang nước giống đực, nặng 65 kg. Con vật đã được đưa đến Trung tâm Chăm sóc Động vật hoang dã của Đại học Estacio dân lập ở phía tây nam thành phố.

"Chúng tôi đã điều trị cho các loài động vật hoang dã của Rio de Janeiro suốt 22 năm qua, và tôi chưa từng tiếp nhận ca nào mà chuột lang nước bị bạo hành khủng khiếp đến thế", AFP dẫn lời bác sĩ thú y Jeferson Pires, giám đốc trung tâm.

Ông cho hay tình trạng con vật đã có sự cải thiện, nhưng ghi nhận vùng đầu chuột lang nước bị chấn thương, mắt rái sưng và xuất huyết, cùng nhiều vết thương ở lưng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

