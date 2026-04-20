Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm trên vỉa hè Hà Nội

Đình Huy - Trần Cường
20/04/2026 18:50 GMT+7

Sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng, chủ nhân chiếc xe Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm đã cẩu phương tiện này khỏi vỉa hè phố Hoàng Minh Giám.

Ngày 20.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Yên Hòa, TP.Hà Nội, cho biết, đơn vị đã xác minh được chủ nhân chiếc xe Mercedes S63 bị "bỏ rơi" 10 năm khỏi vỉa hè đường Hoàng Minh Giám.

Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm trên vỉa hè Hà Nội- Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe Mercedes S63 nằm trên vỉa hè 10 năm

ẢNH: GĐ

Chiếc xe Mercedes S63 trên từng gây xôn xao mạng xã hội trong khoảng thời gian đầu tháng 4.2026, sau khi một số tài khoản đăng tải lên Facebook với nội dung: "Mercedes S63 nằm bất động trên vỉa hè nhiều năm liền. Điều khó tin nhất là suốt ngần ấy năm phơi sương phơi nắng, chiếc xe vẫn giữ nguyên trạng. Tuyệt nhiên không bị vặt gương hay trộm mất bánh xe, không bị xâm phạm cũng không bị di dời...".

Người dân sinh sống trên phố Hoàng Minh Giám, gần nơi để chiếc xe cho biết, nó đã xuất hiện trên vỉa hè gần 10 năm. Đáng chú ý, năm ngoái, khi khu phố lát lại vỉa hè, công nhân đã dùng cẩu di chuyển xe sang một bên để thi công, sau đó lại đưa về đúng vị trí cũ, các bánh xe được kê cẩn thận.

Mercedes S63 bị bỏ quên 10 năm trên vỉa hè Hà Nội- Ảnh 2.

Chiếc xe đã được cẩu đi nơi khác

ẢNH: BEAT.VN

Nhiều người dân đi qua bày tỏ sự tò mò, không biết chủ nhân chiếc xe là ai mà có thể để tài sản giá trị lớn ngoài trời suốt gần chục năm ngoài trời như vậy.

Theo lãnh đạo Công an P.Yên Hòa, chủ nhân chiếc xe Mercedes S63 trên thuộc sở hữu của người dân thuộc P.Liêm Chính (Q.Thanh Xuân cũ), nay là P.Yên Hòa. Người này trình bày với đơn vị đây là chiếc xe liên quan đến vụ việc do Công an Q.Thanh Xuân thụ lý từ trước đây nên đã để trên vỉa hè không sử dụng nhiều năm qua.

Sau khi xác định được chủ phương tiện, Công an P.Yên Hòa đã liên hệ với chủ xe để yêu cầu di dời. Chiều cùng ngày, người này đã cẩu chiếc xe đi nơi khác.

Dùng điện thoại, tài xế 'lọt' vào camera của CSGT hóa trang trên cao tốc

CSGT hóa trang ghi hình trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tài xế dùng điện thoại đã lọt vào camera nên bị xử phạt 5 triệu, trừ 4 điểm bằng lái.

Mercedes S63 Hoàng Minh Giám hà nội P.Yên Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận